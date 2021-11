Confira os horários de funcionamento dos shoppings de Belém durante a Black Friday

O comércio de Belém está preparado para receber um grande público nesta sexta-feira (26), quando é celebrada a Black Friday, marcada por grandes descontos em lojas de todas as áreas. Um shopping center em Ananindeua, na Região Metropolitana, funcionará 36 horas ininterruptas para que lojistas possam aproveitar a data e faturar no período que antecede o Natal. Os demais complexos de lojas da capital também terão horários diferenciados para a sexta-feira preta, que, a cada ano, movimenta ainda mais o setor de vendas no Brasil.

No centro da capital paraense, um shopping considerado mais popular espera que ao menos 80% dos empresários participem da campanha chamada "Black Pátio Days", e cada um deve ter faturamento de pelo menos 20% a mais que o normal. Mesmo antes da verdadeira data, o estabelecimento já tem grande movimento de pessoas. Na tarde desta quinta-feira (25), a reportagem do Grupo Liberal o shopping e encontrou filas de consumidores, que buscavam promoções. Os lojistas têm altas expectativas de movimento durante todo o fim de semana.

A vendedora Bianca Matos, que trabalha em uma grande loja de eletrônicos, diz que os descontos vão até 30% em televisões e notebooks, que começaram a ser oferecidos no início desta semana. O que mais tem sido vendido são os notebooks, com preços entre R$ 2.700 e R$ 3.700, dependendo do modelo. A partir desta sexta, ela acredita que os percentuais de desconto vão subir ainda mais.

"Alguns consumidores olham preços, fazem orçamento, mas esperam mesmo a campanha oficial do shopping. Temos uma expectativa muito boa de público nos próximos três dias, com certeza haverá uma melhora no movimento em relação ao ano passado. Esperamos vender entre 30% e 40% a mais", adianta Bianca.

Em outra empresa, do ramo esportivo, havia uma fila de pessoas aguardando em frente à porta - parte para comprar ingressos de jogos e outros para adquirir produtos que estão com desconto. De acordo com a vendedora Thaís Oliveira, a promoção começou na quarta-feira e quase todos os itens da loja estão mais baratos, inclusive da nova coleção.

"Os descontos vão até 33%, poucos não entraram na campanha. O que mais estamos vendendo são as camisas de jogo, que passaram de R$ 230 para R$ 183 ou R$ 195, dependendo do modelo. O movimento está bem intenso, e a expectativa é de que aumente ainda mais de sexta a domingo, com grandes filas", comenta. As vendas no local devem crescer de 40% a 50%, na comparação com os dias normais, chegando até a esvaziar os estoques.

Mais popular, uma loja de roupas no mesmo shopping tem peças a partir de R$ 20 até R$ 130, e os descontos chegam a 70%. A Black Friday por lá começou mais cedo, desde o dia 17 deste mês, e também será prorrogada, indo até o dia 30. "Começamos antes porque o movimento estava muito parado e a placa atrai pessoas. Muitos clientes não compram no início do mês esperando as promoções, então adiantamos, e essa estratégia ajudou bastante, agitou aqui dentro", explica a gerente da empresa, Isabel Maciel. Com perspectiva de faturar 30% a mais que o ano passado, ela aposta em um alto movimento até domingo. O ticket médio é de R$ 80 a R$ 100.

Consumidores apostam nas promoções

A recepcionista Cristiane Souza, normalmente, compra bens não duráveis neste período, como roupas e acessórios, mas, em 2021, ela se programou para a compra de um item importante para o funcionamento de uma casa: fogão. A jovem também busca uma televisão por um preço mais em conta, mas ainda não encontrou o produto com valor acessível e de marca confiável.

“O fogão vamos comprar com certeza, vimos preços anteriormente e, como a minha mãe quer de cinco bocas, está custando de R$ 1.100 a R$ 1.600. Vimos um preço que parecia valer, de R$ 1.100. Esse é o primeiro ano que espero a Black para comprar eletrodomésticos, porque realmente está tudo muito caro. Acabo comprando pela internet porque na loja física normalmente é mais caro”, afirmou.

O engenheiro de pesca e professor Jerônimo Martins está sempre de olho nas promoções desse período e começa a pesquisar desde antes da última semana de novembro. “Esse ano eu não planejei nada, mas já comprei uma air fryer e, inconscientemente, estou olhando preço de televisão, mas é o hábito”, brinca.

O jovem também comprou um ar condicionado recentemente para dar de presente. “Está muito barato, o que mata é o frete para o Norte. Estou sempre de olho. Como tenho vários amigos que encomendam coisas, fico monitorando preços. Mas é incrível como a ideia de economizar te dá a falsa sensação de que tens poder de compra. Fui ao shopping ontem e a galera comprando tudo por achar que está mais barato, que vai ter vantagem”, finaliza.

Funcionamento das lojas de shoppings na Black Friday

Boulevard Shopping

Sexta-feira (26): das 9h às 23h

Sábado (27): das 9h às 22h

Domingo (28): das 12h às 22h

Pátio Belém

Sexta-feira (26): das 9h às 23h

Sábado (27): das 10h às 23h

Domingo (28): das 12h às 22h

Bosque Grão Pará

Sexta-feira (26): das 9h às 23h

Sábado (27): das 9h às 22h

Domingo (28): das 12h às 22h

Castanheira

Sexta-feira (26): das 9h às 23h

Sábado (27): das 9h às 22h

Domingo (28): das 12h às 22h

Parque Shopping

Sexta-feira (26): das 9h às 23h

Sábado (27): das 9h às 22h

Domingo (28): das 12h às 22h

Metrópole Ananindeua

Sexta-feira (26): das 6h às 22h

Sábado (27): das 10h às 22h

Domingo (28): das 12h às 22h