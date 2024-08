Banco oferece bolsas de estudos para cursos de inteligência artificial; veja como participar

O banco Santander, em parceria com o Google, abriu inscrições para paraenses poderem concorrer a bolsas de estudos para cursos de inteligência artificial.

O curso será realizado em dois módulos. O primeiro aborda os princípios básicos da inteligência artificial e como ela está transformando vários setores, além de uma trilha para aprender a usar a ferramenta Gemini, do Google, nova geração de modelos de IA da empresa para otimizar sua produtividade no trabalho. Já o segundo módulo irá instruir os participantes a automatizarem tarefas e desenvolverem comandos precisos para obter os melhores resultados da IA.

“Essa parceria é uma oportunidade única para todos os profissionais se familiarizarem com a IA e adquirirem habilidades para alavancar sua carreira. O Brasil é o país que mais utiliza esse recurso na América Latina. Isso mostra a importância de todos os profissionais do mercado se atualizarem com as melhores práticas dessa tecnologia”, diz Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições e Universidades do Santander no Brasil.

No final do curso, os bolsistas passarão por uma avaliação sobre os conteúdos apresentados, e se atingirem a nota mínima, receberão um certificado de conclusão.

“Não há dúvida de que a IA está revolucionando nosso dia a dia, especialmente ambientes de trabalho com impacto direto na criação de novas oportunidades e perfis profissionais. E a bolsa de estudo é uma importante ferramenta para o interessado aprimorar suas habilidades profissionais, gerando maior competitividade no trabalho e adaptação efetiva às demandas do mercado atual e futuro”, afirma Rafael Hernández, vice-diretor global do Santander Universidades.

As inscrições para o Santander | Google: Inteligência Artificial e Produtividade estarão abertas até o dia 31 de dezembro e podem ser feitas pelo portal Santander Open Academy.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)