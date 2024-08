Pará tem 110 vagas de estágio para graduação e pós-graduação; confira vagas

Atualmente, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) possui 26 vagas de aprendiz e 84 de estágio, totalizando 110 oportunidades abertas em todo o Estado do Pará. Além das oportunidades de graduação, há vagas abertas para estágio de pós-graduação no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Confira algumas oportunidades:

Economia - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 671,56 + auxílio transporte

Carga horária: 8H às 14H

Requisitos: cursando do 3º ao 7º semestre

Código da vaga: 5266200

Informática - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 1.860 + auxílio transporte

Carga horária: 9H às 15H

Requisitos: cursando do 5º ao 8º período

Código da vaga: 5209762

Técnico em logística - Santarém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 706 + auxílio transporte

Carga horária: 12H às 18H

Requisitos: cursando 1° ao 5° período

Código da vaga: 5253416

Marketing - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 800 + auxílio transporte

Carga horária: 13H às 19H

Requisitos: estudantes com data de conclusão até 01/01/2026

Código da vaga: 5254921

Administração - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

carga horária: 8H às 12H

Requisitos: cursando 4º ao 6º semestre

Código da vaga: 5267117

PÓS-GRADUAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Tjpa

Período de inscrições: 22/07/2024 até 05/08/2024

Vagas apenas para Belém

Cursos contemplados:

Direito Penal

Direito Constitucional

Direito Processual Penal

Direito Civil

Direito Administrativo

Direito Tributário

Beneficios:

● Bolsa Auxílio: R$1.800.

● Auxílio Transporte: Mensal, na proporção máxima de 22 (vinte e dois) dias úteis,

de acordo com o valor da tarifa urbana do município de Belém.

Carga horária: 4 horas por dia - 20 horas por semana.