Vagas de estágio no Pará; CIEE oferece 110 oportunidades para Belém e Santarém

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou a abertura de 110 vagas para estudantes no Pará, com 26 vagas de aprendiz e 84 vagas de estágio. As oportunidades são para os municípios de Belém e Santarém, nas áreas de Administração, Marketing, Técnico em Logística e Ensino Médio ou Técnico. As inscrições são realizadas diretamente no site do CIEE.

Confira as vagas disponíveis:

Administração - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 568,15 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: cursando do 4º ao 6º semestre

Código 5267117

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433



Técnico em Logística - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 663,39 + auxílio transporte

Carga horária: 12:00 às 18:00

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º período

Código: 5276011

Entrar em contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433



Ensino Médio ou Ténico - Santarém (Aprendiz)

Bolsa-Auxílio: R$ 706,00 + vale transporte

Carga horária: 08:00 às 12:00

Requisitos: cursando ou formado no ensino médio / técnico

Código: 5276011

Contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433



Marketing - Belém (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 13:00 às 19:00

Requisitos: estudantes com data de conclusão até 01/01/2026

Código: 5254921

Contato: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

Administração - Belém - (Estágio)

Bolsa-Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 às 12:00

Requisitos: cursando 6º ao 9º semestre

Código: 5275674

Contato: Portal CIEE / Central de Atendimento:3003-2433