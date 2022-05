‘Até 5% dá’, diz ministro Paulo Guedes sobre reajuste a servidores federais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que é possível dar ‘até 5%’ de reajuste aos servidores públicos federais. "Perdas acontecem: tem uma guerra e as pessoas perdem um pouco. Todo mundo perdeu, no mundo inteiro. O que você faz é [questionar]: daqui pra frente, é possível manter? A inflação acumulada desse ano foi 5% até agora. É possível repor o funcionalismo desse ano? Sim, até 5% dá. Essa que é a conversa hoje lá", declarou. As informações são do G1 Nacional.

A decisão sobre os aumentos precisa ser tomada até o fim de junho, conforme prazo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto isso, o governo federal estuda um reajuste linear no percentual apontado por Guedes. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro (PL), governo tenta arrumar um espaço no orçamento e contemplar os servidores públicos.

As declarações de Paulo Guedes sobre a possibilidade de reajuste foram dadas durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (25). Pelos cálculos do Governo, o aumento geral de 5% tem custo estimado em R$ 6,3 bilhões ao Executivo, ao passo que o governo gastaria outro R$ 1,7 bilhão com a reestruturação das carreiras, dinheiro já reservado no Orçamento.