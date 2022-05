Greve dos servidores do BC é retomada e protesto é marcado na hora do Copom

Nesta terça-feira (3), os servidores do Banco Central (BC) retomaram a greve por reajuste salarial. Além disso, eles marcaram uma manifestação em frente à sede da instituição, em Brasília (DF), durante a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) na quarta-feira (4). Neste dia, o Comitê deve anunciar uma alta de 1 ponto percentual na Selic, de 11,75% para 12,75% ao ano.

O anúncio do Copom geralmente é anunciado a partir de 18h30. Por conta disso, o protesto dos servidores ocorrerá das 17h às 19h. A paralisação que começou em 1º de abril, busca um reajuste de 27%. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do BC (Sinal), Fábio Faiad, esse percentual é para repor a inflação entre 2017 e 2022, e a reestruturação de carreiras.

Entenda o Copom

Na reunião desta quarta-feira (4), deve ser decidido o aumento de 1 ponto percentual na Selic, de 11,75% para 12,75% ao ano. Com consenso no mercado, a expectativa é de mais aumentos em junho e a Selic em 13,25% no fim do ano. Para mais de 100 instituições financeiras, é estimado uma inflação acima do centro da meta em 2023 e 2024.

