Após ter contas da Starlink bloqueadas por Moraes, Musk promete serviço gratuito no Brasil

A Starlink, empresa pertencente ao bilionário Elon Musk que fornece os serviços de internet via satélite e teve as contas bloqueadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (STF), informou nesta quinta-feira (29.08) que irá manter os serviços gratuitamente no Brasil enquanto recorre da decisão.

Em uma nota enviada aos usuários brasileiros, a empresa garante a manutenção do serviços, apesar da decisão de Moraes. "A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviços a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais”, afirmou.

A Starlink também reagiu à decisão na rede social X (antigo Twitter), informando ter recebido uma ordem do ministro Alexandre de Moraes congelando suas finanças e impedindo qualquer transação financeira da empresa no país. "Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas — inconstitucionalmente — contra X. Ela foi emitida em segredo e sem dar à Starlink qualquer um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Pretendemos abordar o assunto legalmente", diz a empresa, em um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

"Hoje, a Starlink está conectando mais de um quarto de milhão de clientes no Brasil — da Amazônia ao Rio de Janeiro — incluindo pequenas empresas, escolas e socorristas, entre muitos outros. Estamos orgulhosos do impacto que a Starlink está causando em comunidades por todo o país, e a equipe da Starlink está fazendo todo o possível para garantir que seu serviço não seja interrompido", continua o comunicado.

Ao comentar sobre a decisão, Elon Musk reforçou que manterá os serviços gratuitos no país. "Muitas escolas e hospitais remotos dependem do Starlink da SpaceX! A SpaceX fornecerá serviço de Internet aos usuários no Brasil gratuitamente até que essa questão seja resolvida, pois não podemos receber pagamento, mas não queremos cortar o acesso de ninguém", escreveu.

Entenda

Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas da empresa Starlink Holding, pertencendo ao bilionário Elon Musk, para garantir pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira contra a rede social X (antigo Twitter), diante da falta de um representante legal da plataforma no território brasileiro.

Na decisão, Moraes mandou todos os valores financeiros do que ele considera um “grupo econômico de fato” sob comando de Musk, com o objetivo de garantir o pagamento das multas contra a rede X. Além do X, a outra empresa sob comando do bilionário no Brasil é a Starlink, que atua no país na venda de serviços de internet por satélite, principalmente na região Norte.