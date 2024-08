Comunicação via satélites Starlink deve acelerar resultado das eleições no Pará

Em preparação para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) tem como uma das novidades tecnológicas neste pleito a utilização de comunicação satelital de baixa órbita, como a Starlink, para acelerar a transmissão dos resultados das eleições. As informações foram dadas pelo presidente da Corte, desembargador Leonam Gondim, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

"A tecnologia permitirá uma comunicação mais eficiente e confiável, especialmente em áreas remotas", ressaltou Gondim. O Tribunal continuará usando outras tecnologias de comunicação satelital de torna para transferência desses resultados.

"Além disso, quase todo o parque de urnas foi renovado, com urnas mais modernas e rápidas sendo usadas na maioria das regiões", disse o desembargador.

As urnas de 2015 serão usadas apenas em áreas específicas devido a restrições de transporte, por conta da bateria, que tem uma restrição específica para isso. Nas demais situações, segundo o TRE do Pará, serão utilizados os modelos 2020 ou 2022, o modelo novo, já bem mais rápido e superior que o modelo anterior.