Alexandre de Moraes bloqueia contas da Starlink de Elon Musk para garantir pagamento de multas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes bloqueou contas da empresa Starlink Holding, pertencendo ao bilionário Elon Musk, para garantir pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira contra a rede social X (antigo Twitter), diante da falta de um representante legal da plataforma no território brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Valdo Cruz, do portal G1 e da Globo News.

Moraes havia mandando bloquear, no dia 18 de agosto, todos os valores financeiros do que ele considera um “grupo econômico de fato” sob comando de Musk, com o mesmo objetivo de garantir o pagamento das multas contra a rede X. Assessores do gabinete do ministro informaram que, além do X, a outra empresa sob comando do bilionário no Brasil é a Starlink, que atua no país na venda de serviços de internet por satélite, principalmente na região Norte.

Os dirigentes no Brasil da Starlink foram notificados e intimados a responder também pelos valores devidos à Justiça brasileira pelo X.