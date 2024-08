Alexandre de Moraes intima Elon Musk e ameaça tirar X do ar em 24h

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu na noite de quarta-feira (28/8) mandado de intimação digital contra Elon Musk, proprietário da plataforma X (antigo Twitter). No documento, o magistrado ordena que a empresa identifique um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas, sob pena de suspensão da rede social em território nacional.

A decisão, divulgada pelo STF em sua própria conta na plataforma de Musk, reforça que a suspensão pode ser por tempo indeterminado, até que todas as ordens judiciais sejam cumpridas e as multas diárias pagas.

Em um movimento inusitado, o Supremo utilizou a própria rede social comandada por Musk para publicar a decisão. A intimação foi postada em resposta a uma publicação da conta Global Government Affairs, que havia anunciado o encerramento das operações do X no Brasil em 17 de agosto. O perfil do bilionário também foi marcado na publicação.

