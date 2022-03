Preço da gasolina comum chega a R$ 7,39 em Santarém após reajuste da Petrobras

O reajuste da Petrobrás nos preços de gasolina e diesel, anunciado nesta quinta-feira (10), preocupa motoristas de Santarém. Na cidade os postos de combustíveis já aplicaram o aumento que varia entre R$ 7,19 a R$ 7,39; que equivale a uma diferença de 20 centavos. Já a gasolina aditivada é encontrada no valor de R$ 7,29 em alguns postos.

Os constantes reajustes no que é pago pelo combustível têm deixado muitos consumidores com dificuldade de equilibrar as contas no fim do mês. Mesmo aqueles que fazem orçamento mensal são pegos de surpresa.

Esse é o caso da jornalista Natashia Santana que depende do uso do veículo para executar várias tarefas no dia-a-dia. Ela relata que teve que adaptar a rotina diária aos aumentos dos preços dos combustíveis.

“Eu dependo muito do meu carro para realizar minhas atividades de trabalho, filho e lazer. Eu costumava ir em Alter do Chão pelo menos três vezes ao mês. Agora, estou indo só uma, o custo está muito alto”, lamentou.

O preço da gasolina já mudou alguns hábitos diários da jornalista. “O meu gasto com gasolina aumentou em 60%. Vou ter que reduzir algumas atividades de lazer. E quando for sair com os amigos começar a rachar a gasolina, né? Quem está no carro leva os outros, para diminuir o número de carros e economizar”, disse.

O personal trainer André Santos também sentiu o abalo do aumento da gasolina. Ele conta que depende da moto para atender os clientes nas academias, e costuma abastecer duas vezes na semana o veículo, mas hoje foi pego de surpresa com o reajuste.

“Na quarta-feira, o valor era R$ 6,39 no posto onde abasteço. Hoje estava de R$7,39, um real mais caro. A gente sente o impacto direto no orçamento”, contou.