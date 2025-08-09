Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Aplicativo Menor Preço: veja como usar e economizar ao comparar valores de produtos e combustíveis

Ferramenta gratuita permite buscar o menor preço em milhares de estabelecimentos e está disponível no Pará e em outros estados do Brasil

O Liberal

Economizar na hora das compras é um desafio constante, mas a tecnologia pode ajudar. O aplicativo Menor Preço, disponível gratuitamente para Android e iOS, permite ao consumidor comparar o valor de produtos e combustíveis em estabelecimentos próximos, com base em dados das Notas Fiscais Eletrônicas.

Desenvolvido inicialmente pelo governo do Rio Grande do Sul e adotado por diversos estados, incluindo o Pará, o app ajuda a localizar o menor preço de um item com base na localização atual. A seguir, veja como ele funciona e como utilizá-lo.

O que é o aplicativo Menor Preço?

O Menor Preço Brasil é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, em parceria com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O objetivo é facilitar o acesso da população aos valores praticados no varejo, com base na emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).

O secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, destacou que a ferramenta oferece um benefício duplo: “O consumidor pode fazer compras com economia e o Estado fortalece a arrecadação estadual, por causa da emissão das notas fiscais”.

VEJA MAIS

image Como se organizar financeiramente e evitar dívidas no segundo semestre
Economista dá dicas para se reorganizar após as férias escolares e evitar dívidas no 2º semestre com gastos escolares, transporte e lazer

image Onda de calor x ar condicionado: como economizar combustível em dias quentes; veja
Para ajudar os motoristas a economizarem dinheiro enquanto mantêm o carro fresco, o OLiberal.com montou dicas valiosas. Confira!

Em quais estados o app está disponível?

Além do Pará, o Menor Preço Brasil está disponível nos seguintes estados:

  • Acre
  • Alagoas
  • Distrito Federal
  • Espírito Santo
  • Paraná
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte
  • Rio Grande do Sul
  • Rondônia
  • Roraima
  • Sergipe
  • Tocantins

A lista completa pode ser consultada na tela inicial do próprio aplicativo.

O que é possível pesquisar?

O app permite buscar por milhares de itens vendidos no comércio, como:

  • Combustíveis: gasolina comum, aditivada, etanol, diesel e GNV
  • Alimentos e bebidas
  • Produtos de farmácia e higiene
  • Itens de limpeza
  • Eletrodomésticos e eletrônicos
  • Brinquedos, roupas, entre outros

As buscas podem ser feitas digitando o nome ou escaneando o código de barras do produto, o que torna a pesquisa mais precisa.

Como usar o aplicativo Menor Preço

Confira o passo a passo para começar a economizar:

1. Baixe o app

Procure por “Menor Preço Brasil” na Google Play (Android) ou na Apple Store (iOS). O download é gratuito.

2. Faça login

O primeiro acesso exige login com a conta gov.br. Basta informar o CPF e a senha. Caso não tenha uma conta, é possível criar uma rapidamente.

3. Escolha a forma de busca

Você pode procurar o menor preço de um produto:

  • Pelo código de barras (usando a câmera do celular)
  • Pelo nome ou marca do item
  • Pela categoria (ex: combustível, farmácia, eletrodomésticos)

4. Use os filtros

O app permite configurar:

  • Raio de busca: até 30 km
  • Data da venda: últimos 7 dias

5. Salve listas de compras

O usuário pode montar uma lista de produtos e o app informará onde cada item está com o menor preço. Ideal para planejar as compras e economizar.

6. Compare postos de gasolina

Na aba de combustíveis, é possível consultar os preços atualizados de postos próximos. O aplicativo exibe o nome do posto, o valor, a data da venda e a distância até o local.

Como os preços são atualizados?

No estado do Pará, o aplicativo acessa os dados de notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e) emitidas por mais de 30 mil estabelecimentos comerciais. Cada vez que um consumidor solicita a nota fiscal ao comprar um produto, o preço é automaticamente enviado para o sistema, que atualiza o banco de dados do Menor Preço Brasil.

Vantagens do Menor Preço

  • Ajuda o consumidor a gastar menos nas compras
  • Estimula a emissão de nota fiscal, fortalecendo a cidadania fiscal
  • Oferece transparência nos preços praticados
  • Funciona em diversos estados e não consome muitos dados móveis

O Menor Preço Brasil é um aliado do consumidor consciente. Seja para abastecer o carro, comprar medicamentos ou montar a lista do supermercado, o aplicativo ajuda a fazer escolhas mais econômicas e informadas, direto do celular e sem custo algum.

Baixe agora e comece a economizar!

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

VIDEOGAMES

Vale mais a pena assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais? Confira

Descubra se é melhor assinar um serviço de games ou comprar jogos individuais no Brasil. Veja preços, vantagens, plataformas populares como Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Steam.

10.08.25 8h20

DÉFICIT BILIONÁRIO

Municípios do Pará com previdência própria acumulam déficit de R$ 22,8 bilhões em 2024

Enquanto apenas 29 cidades paraenses mantêm regimes próprios, prejuízo atuarial supera R$ 22 bi; confederação defende mudanças na correção de dívidas e novo modelo de precatórios.

10.08.25 7h15

dia dos pais

Carreiras diferentes: amor une pais e filhos além das escolhas profissionais

Confira as histórias repletas de amor e compreensão em especial ao Dia dos Pais

10.08.25 6h00

ECONOMIA EM MOVIMENTO

SuperNorte 2025 encerra com recorde de público e negócios, sorteio de carro e debate sobre a COP 30

Lançamentos e sorteio de carro marcam três dias de negócios no Hangar

09.08.25 20h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda