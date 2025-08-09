Aplicativo Menor Preço: veja como usar e economizar ao comparar valores de produtos e combustíveis

Economizar na hora das compras é um desafio constante, mas a tecnologia pode ajudar. O aplicativo Menor Preço, disponível gratuitamente para Android e iOS, permite ao consumidor comparar o valor de produtos e combustíveis em estabelecimentos próximos, com base em dados das Notas Fiscais Eletrônicas.

Desenvolvido inicialmente pelo governo do Rio Grande do Sul e adotado por diversos estados, incluindo o Pará, o app ajuda a localizar o menor preço de um item com base na localização atual. A seguir, veja como ele funciona e como utilizá-lo.

O que é o aplicativo Menor Preço?

O Menor Preço Brasil é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, em parceria com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O objetivo é facilitar o acesso da população aos valores praticados no varejo, com base na emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).

O secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, destacou que a ferramenta oferece um benefício duplo: “O consumidor pode fazer compras com economia e o Estado fortalece a arrecadação estadual, por causa da emissão das notas fiscais”.

Em quais estados o app está disponível?

Além do Pará, o Menor Preço Brasil está disponível nos seguintes estados:

Acre

Alagoas

Distrito Federal

Espírito Santo

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Sergipe

Tocantins

A lista completa pode ser consultada na tela inicial do próprio aplicativo.

O que é possível pesquisar?

O app permite buscar por milhares de itens vendidos no comércio, como:

Combustíveis: gasolina comum, aditivada, etanol, diesel e GNV

gasolina comum, aditivada, etanol, diesel e GNV Alimentos e bebidas

Produtos de farmácia e higiene

Itens de limpeza

Eletrodomésticos e eletrônicos

Brinquedos, roupas, entre outros

As buscas podem ser feitas digitando o nome ou escaneando o código de barras do produto, o que torna a pesquisa mais precisa.

Como usar o aplicativo Menor Preço

Confira o passo a passo para começar a economizar:

1. Baixe o app

Procure por “Menor Preço Brasil” na Google Play (Android) ou na Apple Store (iOS). O download é gratuito.

2. Faça login

O primeiro acesso exige login com a conta gov.br. Basta informar o CPF e a senha. Caso não tenha uma conta, é possível criar uma rapidamente.

3. Escolha a forma de busca

Você pode procurar o menor preço de um produto:

Pelo código de barras (usando a câmera do celular)

(usando a câmera do celular) Pelo nome ou marca do item

Pela categoria (ex: combustível, farmácia, eletrodomésticos)

4. Use os filtros

O app permite configurar:

Raio de busca: até 30 km

até 30 km Data da venda: últimos 7 dias

5. Salve listas de compras

O usuário pode montar uma lista de produtos e o app informará onde cada item está com o menor preço. Ideal para planejar as compras e economizar.

6. Compare postos de gasolina

Na aba de combustíveis, é possível consultar os preços atualizados de postos próximos. O aplicativo exibe o nome do posto, o valor, a data da venda e a distância até o local.

Como os preços são atualizados?

No estado do Pará, o aplicativo acessa os dados de notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e) emitidas por mais de 30 mil estabelecimentos comerciais. Cada vez que um consumidor solicita a nota fiscal ao comprar um produto, o preço é automaticamente enviado para o sistema, que atualiza o banco de dados do Menor Preço Brasil.

Vantagens do Menor Preço

Ajuda o consumidor a gastar menos nas compras

nas compras Estimula a emissão de nota fiscal , fortalecendo a cidadania fiscal

, fortalecendo a cidadania fiscal Oferece transparência nos preços praticados

nos preços praticados Funciona em diversos estados e não consome muitos dados móveis

O Menor Preço Brasil é um aliado do consumidor consciente. Seja para abastecer o carro, comprar medicamentos ou montar a lista do supermercado, o aplicativo ajuda a fazer escolhas mais econômicas e informadas, direto do celular e sem custo algum.

Baixe agora e comece a economizar!