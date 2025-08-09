Aplicativo Menor Preço: veja como usar e economizar ao comparar valores de produtos e combustíveis
Ferramenta gratuita permite buscar o menor preço em milhares de estabelecimentos e está disponível no Pará e em outros estados do Brasil
Economizar na hora das compras é um desafio constante, mas a tecnologia pode ajudar. O aplicativo Menor Preço, disponível gratuitamente para Android e iOS, permite ao consumidor comparar o valor de produtos e combustíveis em estabelecimentos próximos, com base em dados das Notas Fiscais Eletrônicas.
Desenvolvido inicialmente pelo governo do Rio Grande do Sul e adotado por diversos estados, incluindo o Pará, o app ajuda a localizar o menor preço de um item com base na localização atual. A seguir, veja como ele funciona e como utilizá-lo.
O que é o aplicativo Menor Preço?
O Menor Preço Brasil é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, em parceria com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O objetivo é facilitar o acesso da população aos valores praticados no varejo, com base na emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).
O secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, destacou que a ferramenta oferece um benefício duplo: “O consumidor pode fazer compras com economia e o Estado fortalece a arrecadação estadual, por causa da emissão das notas fiscais”.
Em quais estados o app está disponível?
Além do Pará, o Menor Preço Brasil está disponível nos seguintes estados:
- Acre
- Alagoas
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Sergipe
- Tocantins
A lista completa pode ser consultada na tela inicial do próprio aplicativo.
O que é possível pesquisar?
O app permite buscar por milhares de itens vendidos no comércio, como:
- Combustíveis: gasolina comum, aditivada, etanol, diesel e GNV
- Alimentos e bebidas
- Produtos de farmácia e higiene
- Itens de limpeza
- Eletrodomésticos e eletrônicos
- Brinquedos, roupas, entre outros
As buscas podem ser feitas digitando o nome ou escaneando o código de barras do produto, o que torna a pesquisa mais precisa.
Como usar o aplicativo Menor Preço
Confira o passo a passo para começar a economizar:
1. Baixe o app
Procure por “Menor Preço Brasil” na Google Play (Android) ou na Apple Store (iOS). O download é gratuito.
2. Faça login
O primeiro acesso exige login com a conta gov.br. Basta informar o CPF e a senha. Caso não tenha uma conta, é possível criar uma rapidamente.
3. Escolha a forma de busca
Você pode procurar o menor preço de um produto:
- Pelo código de barras (usando a câmera do celular)
- Pelo nome ou marca do item
- Pela categoria (ex: combustível, farmácia, eletrodomésticos)
4. Use os filtros
O app permite configurar:
- Raio de busca: até 30 km
- Data da venda: últimos 7 dias
5. Salve listas de compras
O usuário pode montar uma lista de produtos e o app informará onde cada item está com o menor preço. Ideal para planejar as compras e economizar.
6. Compare postos de gasolina
Na aba de combustíveis, é possível consultar os preços atualizados de postos próximos. O aplicativo exibe o nome do posto, o valor, a data da venda e a distância até o local.
Como os preços são atualizados?
No estado do Pará, o aplicativo acessa os dados de notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e) emitidas por mais de 30 mil estabelecimentos comerciais. Cada vez que um consumidor solicita a nota fiscal ao comprar um produto, o preço é automaticamente enviado para o sistema, que atualiza o banco de dados do Menor Preço Brasil.
Vantagens do Menor Preço
- Ajuda o consumidor a gastar menos nas compras
- Estimula a emissão de nota fiscal, fortalecendo a cidadania fiscal
- Oferece transparência nos preços praticados
- Funciona em diversos estados e não consome muitos dados móveis
O Menor Preço Brasil é um aliado do consumidor consciente. Seja para abastecer o carro, comprar medicamentos ou montar a lista do supermercado, o aplicativo ajuda a fazer escolhas mais econômicas e informadas, direto do celular e sem custo algum.
Baixe agora e comece a economizar!
