Onda de calor x ar condicionado: como economizar combustível em dias quentes; veja

Parte do Brasil ainda vivem em uma onda de calor. E nesses dias quentes, o ar-condicionado do carro é um aliado fundamental para manter o conforto durante os trajetos sozinho ou com mais pessoas no automóvel. No entanto, no uso constante pode aumentar o consumo de combustível e, consequentemente, os gastos. Para ajudar os motoristas a economizarem dinheiro enquanto mantêm o carro fresco, o OLiberal.com montou dicas valiosas. Confira!

Manutenção regular

Certifique-se de que o sistema de ar-condicionado do carro esteja em perfeitas condições. É recomendado que se faça manutenções regulares para garantir que o sistema funcione eficientemente, evitando desperdício de energia.

Estacione à sombra

Sempre que possível, a boa e velha sombra pode ajudar. Procure estacionar o carro locais mais frescos. Isso ajuda a reduzir a temperatura interna do veículo antes de ligar o ar-condicionado.

Use o ar-condicionado com inteligência

Uma dica valiosa para o dia a dia é não deixar o ar-condicionado ligado enquanto o carro está parado ou durante períodos prolongados. Ligue-o apenas quando necessário e, uma vez que o interior esteja confortável, ajuste a temperatura para um nível mais alto.

Ventilação Natural

Nas primeiras etapas de uma viagem em um dia quente, abra as janelas para permitir que o ar quente escape e circule naturalmente. Só depois ligue o ar-condicionado.

Ajuste a temperatura

Não defina o ar-condicionado a uma temperatura muito baixa. Uma temperatura em torno de 23-25°C geralmente é confortável e economiza energia.

Use recirculação de ar

Quando o interior do carro estiver resfriado, mude para a opção de recirculação de ar. Isso faz com que o sistema refrigere o ar interno, economizando energia.

Dirija de forma eficiente

Dirigir de maneira eficiente economiza combustível, o que, por vez, economiza dinheiro. Evite acelerar ou frear bruscamente, mantenha uma velocidade constante e use o ar-condicionado com moderação.

Isolamento Térmico

Investir em películas para as janelas ou capas protetoras para o para-brisa pode ajudar a reduzir o calor dentro do carro, diminuindo a necessidade de resfriamento.

Desligue Antes de Chegar

Desligue o ar-condicionado alguns minutos antes de chegar ao destino. O carro ainda manterá a temperatura agradável, e economizará combustível.