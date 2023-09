Idoso toma 'medida drástica' contra o calor e arma rede dentro da caixa d'água

Uma solução criativa para enfrentar a onda de calor no Brasil chamou atenção nas redes sociais. Neste domingo (24), um idoso encontrou uma maneira inusitada para se refrescar e imitar as praias de Jericoacoara, no Ceará: ele decidiu se deitar em uma rede dentro de uma caixa d’água.

A cena, que parece ter saído de um filme de comédia, foi capturada pelo neto do idoso, Matheus, que mora em Teresina, no Piauí. Ele compartilhou a foto no X e na legenda escreveu: "Meu avô tomou medidas drásticas contra esse calor". A publicação já acumula um milhão de visualizações.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena e apelidaram o idoso de "gênio", dizendo que ele "vive além do seu tempo".

Onda de calor

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor atingiu níveis ainda mais intensos no Brasil neste domingo, com algumas capitais registrando recordes de temperatura para o ano de 2023. Em Teresina, no Piauí, onde a foto do idoso foi registrada, a temperatura atingiu máxima de 40°C. As altas temperaturas, que afetaram todas as regiões do país, prometem persistir ao longo da semana.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)