Morador frita ovo no asfalto sob o calor escaldante; veja os estados em alerta vermelho

Na última sexta-feira (22), um homem protagonizou uma cena inusitada ao gravar um vídeo que viralizou nas redes sociais. Uelder João da Silva registrou o momento em que fritou um ovo em uma frigideira colocada ao sol em uma rua. A experiência chamou a atenção quando ele revelou que deixou a frigideira exposta à luz solar direta por quatro horas durante o período de maior calor na cidade de Aragoiânia (GO). Quando ele finalmente quebrou o ovo dentro da panela, o calor do asfalto fez o alimento começar a fritar imediatamente.

VEJA MAIS

"Deixei a panela lá fora das 11h às 15h, que coincidiu com o pico de calor do dia na cidade, e fui completamente surpreendido. Realmente esquentou muito. Deu até para ver o óleo borbulhando", relatou Uelder João, surpreso com a rapidez do processo de fritura.

Onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou até a próxima terça-feira (26), o alerta de grande perigo para a onda de calor em Goiás. Isso porque as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média. Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), neste domingo (24), os termômetros em Goiânia podem alcançar a marca dos 38 °C.

Em Belém, a situação não é muito diferente para a última semana de setembro. Isso porque o Inmet tem previsão do tempo para a capital paraense chegando aos 36 °C na próxima segunda-feira (25). A média de temperatura máxima até a próxima quinta-feira (28) deve ser de 35,2 °C. A temperatura mínima para os próximos dias deve ficar por volta de 24 °C. Além do Distrito Federal, mais 11 estados seguem em alerta vermelho, indicando "Onda de Calor - Grande Perigo". São eles:

Bahia;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraná;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Tocantins.