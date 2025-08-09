Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará exporta mais do que importa dos EUA, veja as medidas tomadas

Em 2025, a diferença entre vendas e compras é positiva em US$ 103 milhões, aponta Fiepa

Valéria Nascimento
fonte

Indústria paraense exporta para os EUA diversos produtos da cadeia do alumínio, como a alumina calcinada e ferro fundido, entre outros (Foto: Sidney Oliveira / Agência Pará / Arquivo)

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) afirma que o Pará é o 8º Estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos e o 12º importador do país. A balança comercial é superavitária, ou seja, o estado exporta mais do que importa. No primeiro semestre deste ano, o saldo positivo foi de US$ 103 milhões.

A indústria representa 31,76% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. “O Pará é um dos três Estados do Brasil com as maiores contribuições industriais às suas respectivas economias locais, atrás somente de Rio de Janeiro e Amazonas”, informou a Fiepa, em nota na última quinta-feira (7).

Entidades analisam impacto de tarifas adicionais

Capacidade de diálogo, estudo do cenário e mitigação de danos são medidas já adotadas pela Fiepa, pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), que acompanham as tarifas adicionais impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

O Simineral destacou: “Neste momento, o setor mineral está compondo um grupo de estudos em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Pará (Sedeme) e a Fiepa, com o objetivo de analisar tecnicamente os possíveis impactos à luz da realidade do setor produtivo paraense”.

A Fiepa afirmou: “Atuamos de forma articulada com os governos estadual e federal, promovendo um diálogo técnico e diplomático com as autoridades norte-americanas, na tentativa de mitigar eventuais danos à nossa produção”.

Medidas preventivas e estratégicas

Segundo a federação, “é fundamental adotar medidas preventivas e estratégicas em todos os níveis para proteger as cadeias produtivas, sobretudo as mais sensíveis, que têm relevância econômica, social e ambiental para a Amazônia. Nosso objetivo é buscar soluções que garantam a competitividade do setor, preservem empregos e mantenham o papel dessa cadeia no desenvolvimento sustentável da região”.

Desafios para conquistar novos mercados

Sobre o desafio de implementar novos destinos econômicos, a Fiepa ponderou que “conquistar novos mercados é um processo que exige tempo, preparo e maturidade exportadora”.

No caso do Pará, “isso passa por desafios estruturais ainda muito presentes, como a limitação logística, a sobrecarga em poucos corredores de exportação e a fragilidade de conexões multimodais. Além disso, os gargalos burocráticos e a instabilidade nos marcos regulatórios dificultam a previsibilidade para quem investe e produz”.

OMC e negociações bilaterais

Na última segunda-feira (5), o governo federal decidiu acionar os EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão tarifária. A Fiepa declarou que “vê com responsabilidade essa iniciativa e reforça a importância de que, paralelamente à disputa no âmbito internacional, sigamos buscando canais técnicos e diplomáticos de negociação direta”.

“O momento exige união institucional, visão estratégica e foco na preservação da competitividade dos nossos produtos nos mercados internacionais”, afirmou a Fiepa.

Agronegócio representa 12% do PIB do Pará

A Faepa destaca que o agronegócio representa 12% do PIB estadual, atrás apenas da indústria e dos serviços. Os EUA são o terceiro principal destino das exportações paraenses. “Exportamos principalmente produtos florestais, sucos, frutas (castanhas), pescados, entre outros itens”, informa a federação.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ulianópolis, Fernão Zancaner, reforça que a busca por mercados externos é contínua. “Hoje, líder nacional na produção de produtos agropecuários com grande potencial, principalmente, para os próximos anos”.

Fernão cita acordos em negociação, como o da União Europeia, que enfrenta resistência de produtores locais. Sobre a OMC, afirmou: “A negociação intensiva e a possibilidade de acordos bilaterais costumam ser mais rápidos que decisões da OMC”.

Principais produtos exportados pelo Pará aos EUA

  • Alumina calcinada
  • Ferro fundido
  • Hidróxido de alumínio
  • Alumínio não ligado
  • Outros silícios
  • Sucos de frutas
  • Madeiras tropicais perfiladas
  • Bulhão dourado
  • Sebo bovino
  • Ferro-níquel

Principais produtos importados pelo Pará dos EUA

  • Hidróxido de sódio (soda cáustica)
  • Gás natural liquefeito
  • Dumpers para transporte de mercadoria
  • Coque de petróleo calcinado
  • Pneumáticos novos de borracha radiais
  • Carregadoras e pás carregadoras
  • Gasóleo (óleo diesel)
  • Bulldozers e angledozers
  • Perfuratriz rotativa autopropulsada
  • Outras máquinas e aparelhos para esmagar

Fonte: Centro Internacional de Negócios da Fiepa e Observatório da Indústria do Pará

panorama

economia

impactos econômicos

tarifaço de trump
