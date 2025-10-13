Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Pará está entre os 10 estados com alta de 0,9% no comércio varejista em setembro

Dados são do Índice do Varejo Stone (IVS), divulgados nesta segunda-feira (13)

Região Norte apresentou cinco dos sete estados com crescimento no comparativo anual, indicando que a atividade varejista segue aquecida na região (Thiago Gomes / O Liberal)

As vendas do comércio brasileiro registraram queda de 0,5% no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre de 2024, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS), um indicador mensal que mede o volume de vendas do comércio varejista do país. No entanto, 10 estados apresentaram crescimento no comparativo anual, o Pará está entre eles com o saldo positivo de 0,9%.

O estudo acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país, e destaca que mesmo com o desempenho negativo do trimestre, no comparativo mensal, setembro apresentou crescimento de 0,5%. O resultado interrompe a queda de 1,2% registrada em agosto e sucede o avanço de 2,4% observado em julho. Já na comparação com o mesmo período de 2024, setembro mostrou estabilidade.

No ranking dos 10 estados com saldo positivo, no comparativo anual, além do Pará (0,9%), estão também Acre (6,5%), Amapá (5,1%), Espírito Santo (4%), Piauí (3,9%), Tocantins (2,5%), Mato Grosso (1,9%), Ceará (1,5%), Minas Gerais (0,4%) e Roraima (0,2%). Pernambuco e Bahia registraram estabilidade no período.

Guilherme Freitas é economista e cientista de dados da Stone, e avalia que “o leve crescimento das vendas em setembro não altera a leitura de que o varejo segue em processo de acomodação. O mês apresentou melhora frente a agosto, mas ainda não foi suficiente para reverter o cenário negativo do trimestre”.

"O desempenho dos últimos três meses reforça essa dinâmica, o setor se manteve com resultado levemente negativo, refletindo um consumo mais contido e em linha com o que já havia sido observado no primeiro semestre, com queda acumulada de 0,5%”, afirmou Freitas.

Ele acrescentou: “Apesar disso, o mercado de trabalho segue robusto e sustenta parte da demanda, embora já apresente sinais de moderação, com menor geração de vagas formais. Entre os fatores que limitam uma recuperação mais firme, o endividamento elevado das famílias e a inflação persistente continuam pesando sobre o orçamento doméstico, ajudando a explicar por que o varejo ainda opera abaixo dos níveis de 2024”, avalia Freitas.

Cinco dos oito setores analisados registraram alta em setembro

O Índice aponta, no recorte mensal, que cinco dos oito segmentos analisados registraram alta em setembro. O destaque foi o setor de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria, com crescimento de 6,9%, seguido por Material de Construção (4,2%), Móveis e Eletrodomésticos (2,6%), Combustíveis e Lubrificantes (0,8%) e Artigos Farmacêuticos (0,7%). Entre os segmentos com retração, tiveram queda os setores de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (2,9%), Tecidos, Vestuário e Calçados (1,1%) e Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (0,3%).

No comparativo anual, registraram alta os setores de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (3,6%), Combustíveis e Lubrificantes (2,8%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (1,3%) e Artigos Farmacêuticos (1,1%). Já os setores que apresentaram retração, foram: Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (2,4%), Material de Construção (1%), Móveis e Eletrodomésticos (0,9%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (0,5%).

Na comparação trimestral, tiveram queda os setores de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (4,3%), Móveis e Eletrodomésticos (1,4%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (1%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (0,9%), Material de Construção (0,7%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (0,6%). Tiveram desempenho positivo os segmentos de Combustíveis e Lubrificantes (0,7%) e Artigos Farmacêuticos (0,4%).

Estados com retração

No recorte regional, entre os estados com retração nas vendas, os piores resultados foram observados no Rio Grande do Norte (4,8%), seguido por Alagoas (3,8%), Amazonas, Santa Catarina e Distrito Federal (3,4%), Rio Grande do Sul (3,2%), Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (2,5%), Paraíba (2,4%), Goiás (2,3%), Sergipe (1,9%), Rondônia (1,7%), São Paulo (1,1%), Paraná (0,9%) e Maranhão (0,5%).

“Na análise regional de setembro, o Norte se destacou novamente, com cinco dos sete estados apresentando crescimento no comparativo anual, indicando que a atividade varejista segue mais aquecida na região. O Sudeste teve comportamento misto, com pequenas altas e quedas, enquanto o Centro-Oeste registrou desempenho negativo em dois dos três estados, mais o Distrito Federal, refletindo menor dinamismo. Já o Sul apresentou retração generalizada, e o Nordeste mostrou desempenho diverso, com altas no Piauí e no Ceará, estabilidade em Pernambuco e Bahia e queda nos demais estados da região, evidenciando que o ambiente econômico ainda segue desafiador em parte do país”, explica o economista e cientista de dados da Stone.

O Índice do Varejo Stone acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país com o objetivo de mapear os dados de pequenos, médios e grandes varejistas e divulgar um retrato do setor nacional, que pode orientar estratégias empresariais e decisões de investimento.

