O que comer no Porto Futuro II? Veja valores e opções

O centro gastronômico do Porto Futuro II, recém-inaugurado, aposta em uma diversidade de comidas e bebidas para cativar o público, mas com um toque regional. São 15 espaços, entre comida e bebida, com a maioria já em operação. O horário de funcionamento está consolidado de 9h às 22h e, segundo os comerciantes do novo equipamento, não falta público.

Na área dedicada ao consumo, as opções variam entre bebidas, em coquetelarias e cervejarias e passam por restaurantes, hamburguerias e cafeterias, além dos doces e sobremesas. A proposta em todos é de ofertar produtos de preparo rápido e fácil consumo. Mesmo os espaços com pratos mais complexos acrescentaram itens que demandam menos tempo ao cardápio.

Até mesmo as marcas especializadas na comercialização de bebidas relatam um volume expressivo de consumidores desde a inauguração. O consumo de bebidas destiladas vive um momento de insegurança, após a confirmação de casos de intoxicação em diferentes regiões do país. Mas os clientes parecem apostar na credibilidade das lojas selecionadas para ocupar o ambiente.

Segundo a gerente de uma dessas unidades, Jainy de Fátima, as vendas seguem normalmente desde a inauguração. “A gente explica a procedência das nossas bebidas, que elas vêm todas lacradas, que não não compramos mais barato, nos preocupamos em gastar mais para garantir mais qualidade. E, até então, isso não afetou”, afirma.

Para inovar nesse segmento, um dos estabelecimentos de bebidas alcoólicas, especializado em drinks, traz ingredientes regionais como marca e oferta opções exclusivas para a nova unidade. Os preços nesse estabelecimento variam de R$ 24 a R$ 38, incluindo as opções sem álcool. Nem todas as unidades de bebidas do complexo abriram as portas, mas a expectativa é de que em breve, todas estejam operando.

O chefe de bar Andrey Xerfan descreve um movimento muito intenso, o que ele associa principalmente às movimentações em torno do Círio de Nazaré e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). “A galera está chegando, estão vindo conhecer e tem muita gente nova, com essa semana de Círio vindo aí, também tem muita gente de fora também”, relata.

No ramo de alimentação, também seguem a proposta de comida rápida e preços variados. A proprietária Halyne Santos conta que em até 15 minutos os pedidos já estão prontos para serem servidos aos clientes. No estabelecimento, o prato principal é o arretado, as pessoas também podem escolher carne de sol, picanha, filé e frango, mas o que ganha na preferência é o de carne de sol por R$ 58,90 que pode servir até duas pessoas. O mais caro é o de filé que chega a R$ 62,90. Na entrada tem queijo coalho com melaço, carne de sol com macaxeira frita.

O Porto Futuro II também fomenta a geração de empregos. O empresário Nazareno Alves conta que contratou 12 novos funcionários para o novo estabelecimento e está contente com a alta demanda. No local, os clientes que buscam apreciar a gastronomia amazônica encontram boas opções como um tacacá, açaí e camarão.

“Contratamos 12 pessoas, por enquanto, com aproximação do Círio e a COP 30 vamos contratar muito mais porque a demanda vai aumentar, esse espaço da gastronomia ficou maravilhoso, bonito, agradável e a nossa expectativa é muito alta, estamos muito felizes com essa obra.”

Para quem não abre mão de uma boa sobremesa, o espaço reserva boas opções para os clientes. Uma delas é uma chocolateria que alia a sofisticação à identidade amazônida. “Nós trouxemos o conceito de chocolateria de alto padrão, mas 100% paraense, tudo é nosso”, conta o empresário Fábio Sicília.

O local também diversifica nos preços, indo desde um brownie de R$ 14,00 até os chocolates mais sofisticados por R$ 39,00.

Já para quem busca se refrescar do calor amazônico com sabores autênticos da região, as sorveterias são uma boa pedida. “A movimentação está maravilhosa, a expectativa era essa e está muito satisfatório, estamos muitos felizes com toda a repercussão”, conta a gerente Candida dos Santos. O preço também é convidativo indo de R$ 19,00 um cascão pequeno com até dois sabores e por R$ 36,00 podendo escolher até três ingredientes.

Além dos estabelecimentos gastronômicos, o Porto Futuro II conta com museu, galeria de arte, áreas verdes, centro cultural e anfiteatro, promovendo convivência, cultura e turismo.

Preços no Porto Futuro II:

Bebidas: R$ 24 a R$ 38, incluindo as opções sem álcool;

Refeição: R$ 58,90 a R$ 62,90;

Tacacá: R$ 22,00 a R$ 32,00;

Sobremesa: R$ 14,00 a R$ 39,00

Sorvetes: R$ 19,00 a R$36,00