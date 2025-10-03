Armazém da Gastronomia no Porto Futuro será inaugurado neste sábado (4), em Belém

O Governo do Pará inaugura neste sábado (4), às 10h, o Armazém da Gastronomia, localizado no Galpão 4 do Complexo Porto Futuro, em Belém. O novo espaço foi idealizado para valorizar a força e a criatividade da culinária paraense e amazônica, promovendo uma verdadeira imersão gastronômica.

Com a participação de 15 empreendimentos locais, o projeto oferece uma experiência diversa, que destaca sabores e produtores da região, além de fomentar a economia criativa por meio do trabalho de empreendedores. A iniciativa integra o conjunto de obras que fazem parte do legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O Porto Futuro é composto por cinco armazéns restaurados e requalificados.Além do centro gastronômico, o Museu das Amazônias também será aberto ao público neste sábado. No dia 7 de outubro, será entregue o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, e no dia 8, está prevista a abertura da Caixa Cultural.

Com investimento de cerca de R$ 4,5 bilhões em mais de 30 obras voltadas à COP30, o Porto Futuro se consolida como um polo de turismo, cultura e bioeconomia em Belém.

Serviço:

- Local: Galpão 4 do Complexo Porto Futuro – Av. Mal. Hermes, 14, Reduto, Belém – PA

- Data: 4 de outubro de 2025

- Horário: 10h