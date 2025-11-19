Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Fachin pede para Alcolumbre reajuste de 24% no Judiciário e 240 novos cargos

Estadão Conteúdo

O presidente do STF, Edson Fachin, encontrou ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pedir a votação de um projeto de lei que dá reajuste de 24% aos servidores do Judiciário até 2028. A proposta, aprovada pela Câmara neste mês, prevê um aumento escalonado de 8% nos próximos três anos. Fachin defendeu ainda que o Senado endosse o aumento do adicional de qualificação dos servidores, também já avalizado pelos deputados. Em outra frente, o ministro solicitou a criação de 240 novos cargos no Conselho Nacional de Justiça, proposta que tramita na Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta, também participou da reunião. Após o encontro, Alcolumbre disse ter tratado de pautas de interesse do Poder Judiciário, sem detalhar os projetos de lei.

RACHA. Aliados do presidente Lula divergem sobre o momento ideal para a indicação de Jorge Messias para o STF. Um grupo defende que seja apenas em 2026, para deixar a poeira baixar no Senado. Após Lula descartar Rodrigo Pacheco para a vaga, há nessa ala quem sugira substituição do AGU por Bruno Dantas. Outros governistas querem que a indicação saia hoje, por temerem fritura ainda maior de Messias.

ESTRATÉGIA. Para vencer a barreira contra Messias no Senado, seus aliados têm focado em diferenciá-lo de Flávio Dino. O motivo é que parlamentares têm usado o "trauma" com o ex-ministro da Justiça de Lula - que montou ofensiva contra emendas - para justificar resistência ao AGU.

COMPARAÇÃO. O argumento usado por interlocutores de Messias no Senado é de que ele é mais próximo do perfil considerado discreto do ministro Cristiano Zanin do que de Dino.

ALERTA. O empresário Igor Dias Delecrode, investigado por supostas fraudes no INSS, movimentou R$ 103 milhões em um ano e meio. Há indícios de repasses incompatíveis com seu patrimônio, segundo um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPI do INSS e obtido pela Coluna.

EXPRESSO. O órgão de combate à lavagem de dinheiro ressaltou que parte da verba recebida pelo empresário era rapidamente debitada. A observação foi feita em uma conta de Delecrode que movimentou R$ 13,7 milhões de abril a outubro de 2024.

ACESSO. Delecrode é suspeito de atuar em fraudes de assinatura digital e biometria de aposentados que tiveram benefícios debitados ilegalmente. Para o relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, o empresário de 28 anos "é o coração tecnológico de toda a safadeza e deveria estar preso". Procurado, ele não respondeu.

CENA... Cerca de 30% dos episódios de racismo e injúria racial levados à Justiça neste ano aconteceram em locais de trabalho. Os dados constam de um levantamento do Jusbrasil, que analisou 4,8 mil decisões judiciais em todo o País. O estudo será publicado hoje, Dia da Consciência Negra.

...DO CRIME. Além do trabalho, os ambientes mais mencionados nos processos judiciais de racismo são espaços públicos (20%) e estabelecimentos comerciais (17%). A Corte com mais ações na pesquisa foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, com 1,3 mil decisões, 27% do total.

PRONTO, FALEI!

Karen Scavacini Doutora em Psicologia pela USP

"Na COP-30, soubemos que 65% dos jovens têm medo e preocupação com o futuro climático. Esse sentimento é real e precisa de acolhimento, não de pânico."

CLICK

Roberto Kalil Presidente Conselho Diretor InCor

Com o cardiologista Fábio Jatene durante entrega da Medalha Walter Leser de Honra e Mérito de Gestão Pública em Saúde, comenda do governo de São Paulo.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Mostra de Cinema de Gostoso' transforma praia em sala a céu aberto na 12ª edição

Evento reúne mostras competitivas, clássicos restaurados e estreias inéditas; Grupo Liberal acompanha o festival e vai realizar matérias exclusivas

20.11.25 9h00

GASTRONOMIA E SAMBA

Belém recebe segunda edição da Feijoada do King em clima de pré-Carnaval

Com open food, open bar e mais de 10 horas de programação, o evento volta a Belém, reunindo a tradicional feijoada carioca

19.11.25 15h54

CULTURA

VÍDEO: Brasileira usa traje inspirado na Padroeira do Brasil em desfile do Miss Universo 2025

Maria Gabriela compartilhou nas redes a emoção de representar a fé e a identidade do povo brasileiro no concurso

19.11.25 10h22

EITA1

Bella Campos revela ter sido atacada por jacaré durante gravação de novela; veja foto

Atriz relembrou o começo da carreira e compartilhou detalhes do susto vivido nos bastidores

19.11.25 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça 10 novelas turcas escondidas no Cplay.Live (parte 2)

O listão de novela turca chegou; dizi "Eşref Rüya" está entre as indicações

13.07.25 18h00

Leitura com cultura

Iniciativa leva cultura e literatura às escolas ribeirinhas de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Projeto 'Leitura Itinerante' promove o contato com livros e saberes populares, incentivando a leitura, a escrita e o resgate das tradições locais no arquipélago do Marajó

11.06.25 15h14

Novela Turca

'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A dizi também é conhecida pelo título orignal 'Muhteşem Yüzyıl'

09.04.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Leyla' que é inspirada no sucesso de 'Avenida Brasil' e compare os elencos

A dizi também é conhecida pelo nome original 'Leyla:Hayat, Aşk, Adale’

13.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda