Dia dos Pais movimenta comércio em Belém com variedade de presentes e promoções

O Dia dos Pais é uma data aguardada por muitos consumidores que buscam presentear seus pais com itens especiais. Em Belém, a expectativa é alta em relação ao movimento no comércio, com produtos como relógios, roupas e camisas de futebol entre os mais procurados. Lojistas de um shopping localizado na Avenida Visconde de Souza Franco relatam um aumento nas vendas e destacam promoções para atrair mais clientes, enquanto os consumidores buscam opções que cabem no bolso, apesar dos aumentos de preço em comparação aos anos anteriores.

Itens em alta nas vendas

A vendedora Yasmin Maciel, que trabalha em uma loja especializada em óculos e relógios, destacou que o item mais procurado neste Dia dos Pais é o relógio. "O relógio é a jóia masculina", afirma ela. O preço médio dos relógios varia entre R$ 399 e R$ 559, com uma grande variedade de modelos, incluindo opções clássicas, casuais e esportivas. A vantagem do presente, segundo Yasmin, é a durabilidade e a versatilidade: "O público está procurando por opções que podem usar em qualquer momento do dia."

Com promoções atraentes, como a oferta de um copo térmico na compra de dois produtos, a loja tem se preparado para o aumento de movimento esperado para a véspera do Dia dos Pais. "Querendo ou não, as pessoas ainda trabalham até sexta-feira, então elas deixam para resolver isso no sábado", afirma Yasmin, que antecipa um movimento intenso no último dia.

Já Carlos Alberto, gerente de uma loja de roupas masculinas e femininas, também confirma o aumento da procura pelos presentes do Dia dos Pais. "A procura está sendo bem alta", destaca Carlos. Os itens mais vendidos são calças jeans, t-shirts básicas e camisas polos. A faixa de preço da calça varia a partir de R$170, e das t-shirts, a partir de R$55. Além disso, a loja oferece um sorteio especial para compras acima de R$300, com um vale-compra de R$1.000 como prêmio. "Sábado, por ser o dia mais movimentado, a expectativa é que o movimento seja o dobro do que essa sexta-feira", afirma Carlos.

A procura por presentes mais personalizados também é notável. Jefferson Almeida, engenheiro de pesca de 29 anos, compartilha que não havia dúvidas sobre o presente para seu pai, que é torcedor fanático do Remo. "Meu pai é remista, então não tinha outra opção se o presente não fosse uma camisa do Remo", explica Jefferson. Ele avaliou os preços como acessíveis, especialmente considerando que a camisa custou R$180. Jefferson complementou que, no ano passado, presenteou seu pai com um perfume, mas sentiu que os preços dos produtos aumentaram.

Cristina Sabá Rosa, aposentada, também se prepara para presentear seu marido e o filho, que recentemente se tornou pai, com camisetas. Ela pretende gastar entre R$100 e R$200 nos presentes, e acredita que é importante manter o orçamento dentro das possibilidades. "Acho que a gente tem que procurar e comprar o presente de acordo com as nossas possibilidades. Você não pode dar um presente além do seu orçamento, que caiba no seu bolso e que também agrade a pessoa presenteada", afirma Cristina. Ela também percebeu que os preços aumentaram em relação ao ano passado.