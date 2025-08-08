Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dia dos Pais movimenta comércio em Belém com variedade de presentes e promoções

Lojistas registram aumento nas vendas e apostam em ofertas para atrair clientes; consumidores buscam opções que unam preço e significado

Bianca Virgolino | Especial para O Liberal
fonte

Produtos como relógios, roupas e camisas de futebol entre os mais procurados (Cristino Martins)

O Dia dos Pais é uma data aguardada por muitos consumidores que buscam presentear seus pais com itens especiais. Em Belém, a expectativa é alta em relação ao movimento no comércio, com produtos como relógios, roupas e camisas de futebol entre os mais procurados. Lojistas de um shopping localizado na Avenida Visconde de Souza Franco relatam um aumento nas vendas e destacam promoções para atrair mais clientes, enquanto os consumidores buscam opções que cabem no bolso, apesar dos aumentos de preço em comparação aos anos anteriores.

Itens em alta nas vendas

A vendedora Yasmin Maciel, que trabalha em uma loja especializada em óculos e relógios, destacou que o item mais procurado neste Dia dos Pais é o relógio. "O relógio é a jóia masculina", afirma ela. O preço médio dos relógios varia entre R$ 399 e R$ 559, com uma grande variedade de modelos, incluindo opções clássicas, casuais e esportivas. A vantagem do presente, segundo Yasmin, é a durabilidade e a versatilidade: "O público está procurando por opções que podem usar em qualquer momento do dia."

Com promoções atraentes, como a oferta de um copo térmico na compra de dois produtos, a loja tem se preparado para o aumento de movimento esperado para a véspera do Dia dos Pais. "Querendo ou não, as pessoas ainda trabalham até sexta-feira, então elas deixam para resolver isso no sábado", afirma Yasmin, que antecipa um movimento intenso no último dia.

Já Carlos Alberto, gerente de uma loja de roupas masculinas e femininas, também confirma o aumento da procura pelos presentes do Dia dos Pais. "A procura está sendo bem alta", destaca Carlos. Os itens mais vendidos são calças jeans, t-shirts básicas e camisas polos. A faixa de preço da calça varia a partir de R$170, e das t-shirts, a partir de R$55. Além disso, a loja oferece um sorteio especial para compras acima de R$300, com um vale-compra de R$1.000 como prêmio. "Sábado, por ser o dia mais movimentado, a expectativa é que o movimento seja o dobro do que essa sexta-feira", afirma Carlos.

VEJA MAIS

image Dia dos Pais é feriado? Veja os direitos dos pais no trabalho
Licença-paternidade, salário-família, acompanhamento em consultas e até auxílio-creche estão entre os direitos dos pais garantidos pela legislação trabalhista

image Grupo Liberal celebra Dia dos Pais aos colaboradores 
Os colaboradores se deliciaram com a culinária e com as atrações musicais

[[(standard.Article) Conheça cinco doramas sobre Pais para curtir no 'Dia dos Pais']]

A procura por presentes mais personalizados também é notável. Jefferson Almeida, engenheiro de pesca de 29 anos, compartilha que não havia dúvidas sobre o presente para seu pai, que é torcedor fanático do Remo. "Meu pai é remista, então não tinha outra opção se o presente não fosse uma camisa do Remo", explica Jefferson. Ele avaliou os preços como acessíveis, especialmente considerando que a camisa custou R$180. Jefferson complementou que, no ano passado, presenteou seu pai com um perfume, mas sentiu que os preços dos produtos aumentaram.

Cristina Sabá Rosa, aposentada, também se prepara para presentear seu marido e o filho, que recentemente se tornou pai, com camisetas. Ela pretende gastar entre R$100 e R$200 nos presentes, e acredita que é importante manter o orçamento dentro das possibilidades. "Acho que a gente tem que procurar e comprar o presente de acordo com as nossas possibilidades. Você não pode dar um presente além do seu orçamento, que caiba no seu bolso e que também agrade a pessoa presenteada", afirma Cristina. Ela também percebeu que os preços aumentaram em relação ao ano passado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia dos pais

comércio

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EXPECTATIVA DE VENDAS

Dia dos Pais movimenta comércio em Belém com variedade de presentes e promoções

Lojistas registram aumento nas vendas e apostam em ofertas para atrair clientes; consumidores buscam opções que unam preço e significado

08.08.25 21h25

comemoração

Seminário do IPDD finaliza roda de palestras nesta sexta-feira (08)

Evento celebra os 15 anos do instituto e marca a primeira abertura do TJPA para palestras sobre defesa criminal

08.08.25 11h54

Exportações

Com tarifa dos EUA, açaí ganha espaço na China e simboliza nova fase das exportações

China amplia credenciamento de exportadores brasileiros e destaca produtos como café, gergelim e açaí

08.08.25 9h11

COMÉRCIO NO 2º SEMESTRE

Comércio de Belém aquece após as férias de julho e projeta alta nas vendas até o fim do ano

Setor varejista registra aumento no movimento com promoções e já se prepara para datas estratégicas como Círio de Nazaré, COP 30 e Black Friday; lojistas esperam crescimento expressivo no faturamento.

08.08.25 7h10

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda