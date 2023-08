Agência Sebrae COP 30 será inaugurada nesta terça-feira (29)

Será inaugurada nesta terça-feira (29), a Agência Sebrae COP 30, que vai funcionar na sede da instituição, em Belém. O objetivo é concentrar no espaço os trabalhos de apoio aos pequenos negócios para a conferência, que será em novembro de 2025, na capital paraense. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna Ghassan participam do evento, que será às 17h30 na rua Municipalidade, 1461, no Umarizal, em Belém.

A Agência Sebrae COP 30 funcionará das 8h às 12h e das 14h às 18h, com ações coordenadas por especialistas do Sebrae/PA e de mercado, com base em inteligência de dados, que estão sendo levantados pela instituição e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

"Desde que o governador Helder Barbalho anunciou a COP 30 em Belém, nós, do Sebrae, assumimos o compromisso de contribuir na preparação dos pequenos negócios para esse importante evento, e essa agência vai facilitar o atendimento aos empreendedores e às demandas geradas pelo grupo de trabalho interno e pela rede de parceiros que será formada”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.

Na ocasião, também será apresentada a estratégia de atuação adotada pelo Sebrae/PA em apoio aos empreendedores, para que aproveitem as oportunidades de negócios geradas pela conferência. A instituição vai formalizar ainda parcerias com a Universidade do Estado do Pará (Uepa), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), prefeituras de Soure e de Cachoeira do Arari, no Marajó, Senar, Faepa, Senai e Fiepa para a atuação em rede.