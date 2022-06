Aeroporto de Belém inaugura voo internacional da Air France; entenda os detalhes

A partir de julho, paraenses terão mais opções de voos internacionais para além do já tradicional Belém-Lisboa. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que a companhia aérea francesa Air France passará a atuar no Pará com aeronaves Airbus A320 com a rota Caiena-Belém. As informações são do site Aeroin.

Já há quatro voos autorizados para julho e agosto dentro da oferta regular de serviço. Nos dias 29 de julho e 5, 12 e 19 de agosto, o voo AFR-4018 chegará a Belém às 12h40, com partida de volta às 15h20.

Mas a origem do voo não é Paris, mas Caiena (Guiana Francesa), território ultramarino francês na América do Sul. A confirmação do voo se deu no domingo (26), com a atualização do registro de voos autorizados da Anac. De qualquer forma, fica mais fácil ir a Paris, pois há rotas aéreas regulares da Guiana para a capital francesa. O tempo de voo entre Caiena (CAY) e Paris Orly (ORY) é de aproximadamente 11h 21m e percorre uma distância aproximada de 7.086 km. Os serviços são operados por Air Caraïbes e Air France.

Ainda não há outras datas previstas para os voos, nem o sistema de reservas da Air France permite comprar as passagens, o que deve ficar a cargo exclusivamente das agências de viagem parceiras da companhia francesa.