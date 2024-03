Aeroporto de Belém está entre os 10 melhores do mundo, aponta pesquisa; veja ranking

Existem no Brasil quatro aeroportos que integram o ranking dos melhores terminais do mundo, quando se fala em pontualidade e espaço para os passageiros, segundo pesquisa da AirHelp de 2023. Um deles é o de Belém, Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, que, entre os brasileiros, figura em terceiro lugar, perdendo apenas para terminais do Recife e de Brasília - atrás da capital paraense aparece ainda Belo Horizonte.

Na comparação com o restante do mundo, o aeroporto de Belém fica em sétimo lugar. Dos quatro terminais brasileiros que figuram na lista, todos estão sob gestão privada. A empresa de tecnologia presta serviços jurídicos para passageiros que tiveram voos cancelados, atrasados ou superlotados, e lista anualmente os melhores e piores aeroportos, comparando quatro mil terminais.

Esse ranking leva em conta fatores como pontualidade e feedback dos clientes sobre circulação, alimentação e opções de compras. Confira a lista:

1. Aeroporto Internacional de Mascate - Omã

2. Aeroporto Internacional de Recife - Brasil

3. Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo - África do Sul

4. Aeroporto Internacional de Brasília - Brasil

5. Aeroporto Internacional de Doha Hamad - Catar

6. Aeroporto Internacional de Osaka Itami - Japão

7. Aeroporto Internacional de Belém - Brasil

8. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Brasil

9. Aeroporto Internacional de Tóquio Narita - Japão

10. Aeroporto de Amami - Japão

Comparação com outros aeroportos

De acordo com o levantamento, passageiros de grandes capitais pelo mundo, como Londres e Atlanta, também enfrentam serviços ruins em seus terminais. E mesmo unidades que receberam grandes investimentos continuam em posições ruins no ranking.

O aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, ficou em 55º lugar, enquanto Heathrow, em Londres, ficou em 163º. Os nova-iorquinos JFK e La Guardia ficaram em 106º e 70º, respectivamente.

Aeroportos do Brasil figuram no ranking

Da lista dos quatro terminais brasileiros apontados no levantamento, o aeroporto do Recife foi concedido em março de 2019 e é administrado pela espanhola Aena, mesma que começou a operar Congonhas. O mais movimentado do Nordeste, o terminal tem 700 mil passageiros por mês, e sua capacidade operacional foi ampliada em 60% e a área em 40%, no ano passado.

Quanto ao aeroporto de Brasília, em 2012, a Inframerica, da Corporación América Airports, uma das maiores operadoras do mundo, assumiu a administração. Em 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, inaugurou os píeres Sul e Norte, e novas salas de embarque. O terminal passou de 60 mil metros quadrados para 110 mil metros quadrados e a capacidade do pátio de aeronaves aumentou em 67%.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária formada por Socicam e Dix Empreendimentos, levou a concessão do terminal de Belém em 2022. Já estão em andamento obras de adequação de pistas do terminal e da estrutura viária no entorno, além de ampliação do terminal de passageiros. Belém vai sediar a COP 30, conferência anual das Nações Unidas sobre o clima, em 2025, e as obras serão antecipadas.

A BH Airport, concessionária do terminal da capital mineira desde 2014, é formada pela CCR e pela Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich. Em dez anos, o terminal modernizou sua infraestrutura e funciona como um shopping, com mais de 90 operações comerciais. É o mais pontual das Américas e o quarto do mundo.