Aeroporto de Belém abre as portas para visitação noturna; veja como participar

Na próxima quinta-feira (19), o Aeroporto Internacional de Belém irá promover um evento de visitação noturna, a partir das 23h. A ocasião consiste na segunda edição do Spotter Night, organizado pela Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto de Belém.

De acordo com a concessionária, o objetivo do evento é abrir as portas do Aeroporto Internacional de Belém para os amantes da aviação, que poderão acompanhar e registrar diretamente do pátio do aeroporto suas operações noturnas, com destaque para a aterrissagem e o batismo comemorativo da primeira aeronave da nova rota direta entre Belém e Brasília, operada pela Azul Linhas Aéreas.

Inscrição

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e enviar um e-mail para spotter@noa-airports.com.br com o assunto “Inscrição no Spotter Night – SBBE”, contendo nome completo e uma imagem de um documento de identificação com foto, como RG, CNH ou RNE. As vagas são limitadas.

Serviço

Data: 19 de fevereiro de 2024.

Horário: a partir das 23h.

Local: Aeroporto Internacional de Belém (Av. Júlio César, s/n – Val-de-Cans, Belém – PA).

Valor da inscrição: gratuito

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)