Procon Pará realiza pesquisa para conhecer experiência dos usuários de companhias aéreas

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) iniciou, nesta quarta-feira (17), uma pesquisa com usuários de transportes aéreos para conhecer o perfil e as experiências daqueles que utilizam este tipo de serviço. A iniciativa integra uma ação nacional da Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), entidade que representa os Procons do Brasil, em parceria com os órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor (SNDC).

Para o superintendente da administração do aeroporto, Rodrigo Garcia, a ação e a presença do Procon no local é importante para os passageiros. "A aviação é uma área com muita demanda, um erro pode afetar centenas de pessoas e às vezes o passageiro não tem orientação sobre seus direitos nessa situação, principalmente quando estão em trânsito. Por isso a contribuição do Procon é fundamental", explica.

A diretora do Procon, Gareza Moraes, reforça o quanto é importante que clientes de companhias aéreas participem desse tipo de pesquisa: "Ao final, essas respostas serão organizadas em um relatório que vai subsidiar a elaboração de políticas públicas de defesa do consumidor que garantam mais qualidade e segurança para os passageiros". O questionário também está disponível na internet e pode ser respondido até o dia 25 de janeiro.