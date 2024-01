Passagens aéreas fecham 2023 cerca de 47% mais caras em Belém, aponta IBGE

Viajar de avião, partindo de Belém, ficou mais caro no passado. No acumulado de janeiro a dezembro de 2023, a passagem aérea registrou um aumento de 47,44% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com os altos valores, o paraense e funcionário público César Filho revela que a chave para conseguir bons preços está no planejamento.

César, que sempre teve o costume de viajar, revela que percebeu um aumento expressivo no último ano. Com a tradição de encontrar a família, anualmente, que mora em outro estado, ele afirma que precisou se preparar com meses de antecedência antes da viagem. No entanto, ele diz que nem todos os familiares conseguiram o mesmo.

“Costumo ir para Macapá visitar familiares desde a infância, venho observando os preços constantemente. Na última viagem, comprei com três meses de antecedência e consegui um preço razoável. Alguns familiares deixaram para comprar mais perto e acabaram não indo, pois o preço ficou bem alto”, destaca.

Com a preparação antecipada, ele conseguiu ir para o Rio de Janeiro, Manaus, Amapá e São Paulo. “Pesquiso no Google o voo, seleciono meu destino e as datas, e adiciono o alerta para receber notificação no meu e-mail quando o preço estiver alterado, seja mais barato ou mais caro. Nas minhas próximas férias, vou para Bahia e comprei a passagem com bastante antecedência, cerca de sete meses, e consegui um bom preço”, detalha.

Segundo o IBGE, a inflação das tarifas aéreas foi de 12,49%, em dezembro, na capital paraense. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam que, de janeiro até outubro de 2023, a tarifa aérea média, corrigida pelo IPCA, foi de R$ 691,11.

Programa Voa Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o lançamento do Programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas por R$ 200, vai acontecer entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2024. Serão beneficiados no primeiro lote aposentados do INSS e estudantes bolsistas do Prouni com renda de até dois salários mínimos.

Para participar do programa, o beneficiário não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. De acordo com o ministro, entre 2,5 milhões e 3 milhões de novos passageiros serão incluídos no mercado da aviação brasileira.