Gol estuda entrar em recuperação judicial nos EUA, segundo jornal; regras seriam 'previsíveis'

A companhia Gol Linhas Aéreas estuda pedir recuperação judicial nos Estados Unidos (EUA) em até um mês, segundo a coluna Painel S.A., do jornal Folha de São Paulo. Por abrir mais possibilidades de financiamento no exterior, a opção é vista como mais vantajosa do que no Brasil.

Os arrendadores da Gol preferem negociar nos EUA porque, segundo eles, uma recuperação judicial no Brasil só permite saber como começa, jamais como termina. As regras do tribunal de falências de Nova York, por outro lado, são mais previsíveis.

Mesmo assim, a Folha mostra que "eles consideram haver risco", porque, diferente da Latam, a Gol tem uma operação com menos presença no país, o que pode levar o processo a ser recusado pela justiça local.

Nas próximas duas semanas, a companhia ainda deve viabilizar um plano de reestruturação de dívidas entre as partes envolvidas e fora da Justiça. No entanto, essa possibilidade vem se mostrando inviável, de acordo com a coluna.