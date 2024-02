Aeroporto de Belém é nota 4 de 5, de acordo com pesquisa nacional

Um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) revelou que o Aeroporto Internacional de Belém foi classificado como “bom” pelos passageiros que o frequentam. A pesquisa foi feita nos 20 principais aeroportos do país e se refere ao quarto trimestre de 2023. Apesar do resultado positivo, o aeroporto da capital paraense ficou em penúltimo lugar na média geral de satisfação dos passageiros, à frente apenas do aeródromo de Cuiabá (MT).

As 25.556 pessoas que participaram da pesquisa avaliaram um total de 17 indicadores, atribuindo notas de 1 a 5 para cada um deles. Dentre os 20 principais aeroportos do país, o de Vitória (ES) foi o mais bem avaliado, com nota geral de 4,75, seguido de: Florianópolis (SC), com 4,70; Maceió (AL), com 4,63; Confins (MG), com 4,56; e Curitiba (PR), com 4,47.

O aeroporto belenense recebeu nota 4,08 na média geral e teve 100% de satisfação nos indicadores: check-in doméstico, inspeção de segurança no embarque internacional, tempo de espera para filas de emigração e imigração, e fila para declarar ausência de bens na aduana.

A restituição de bagagem doméstica é o indicador que forneceu a menor avaliação para o terminal aéreo de Belém: 80% de satisfação para os usuários da companhia Latam Airlines. Ainda assim, a média ficou acima de outras capitais, como Fortaleza (67%), Salvador (47%) e Natal (39%).

A Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário é realizada desde 2013, e tem como objetivo levantar informações que contribuam para a melhoria da gestão e para o aumento da capacidade e eficiência da infraestrutura dos aeroportos nos país. Os aeroportos são divididos em três categorias: até 5 milhões de passageiros; entre 5 e 10 milhões de usuários; e acima de 10 milhões de viajantes.