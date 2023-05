3ª Edição do Liquida Ananindeua será lançada no próximo dia 15

No próximo dia 15 de maio será realizado o lançamento da 3ª Edição do Liquida Ananindeua, a principal campanha de incentivo ao varejo no município promovido pela Associação Comercial e Empresaria de Ananindeua (ACIA). O evento, previsto para começar a partir das 19h no Sesi Ananindeua, é voltado para qualquer empresário ou empresária, associados ou não associados a Acia.

Durante o perído da campanha, os clientes que fizerem compras nos estabelecimentos que participam do “Liquida Ananindeua”, terão direito a cupons para concorrerem a sorteio de prêmios como de bicicleta, televisor 40”, notebook e um carro 0 km.

VEJA MAIS

A presidente da Acia, Ivelane Catarini, destaca que durante a campanha, os empresários e Micro Empreendedores Individuais (MEIs) se unem para oferecer descontos aos clientes, o que tem gerado mudanças significativas, como o aumento das vendas em um mês que, historicamente, apresentava um movimento mais fraco.

Durante o lançamento do “Liquida Ananindeua”, os empreendedores participantes do evento ainda poderão prestigiar o show do cantor Léo Chaves. Para os que aderirem aos pacotes publicitários da Campanha, além de ganharem 2 ingressos para o evento, também receberão como bônus, 3 consultorias exclusivas com especialistas no varejo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).