Zeca Pagodinho se recusa a tirar foto com fã e reação diverte: ‘O erro foi não oferecer uma gelada'

Zeca Pagodinho perdeu a paciência e não quis tirar uma foto com um fã em um shopping, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (22). O admirador, identificado como Gustavo Correa, andava no centro comercial quando abordou o cantor e começou filmar, pedindo para tirar uma foto com o sambista.

O cantor, então, dispara: “Ah, que isso? Uma hora dessas?”. Gustavo aparece dando risada da reação de Zeca Pagodinho e parece não ter se abalado com o “chega-para-lá”. Em entrevista ao UOL, o admirador afirmou que não ficou bravo após o esporro. Assista ao vídeo:

“Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, que sou muito fã e entendo super a parte dele”, disse ao site.

Na sequência do vídeo, Gustavo pede para os internautas “relevarem, porque Zeca deveria estar de ressaca”. “Quase onze da manhã e gente pedindo para tirar foto com o cara… ressaca braba”, brincou.

A leveza de Gustavo ao lidar com o ocorrido divertiu os seguidores, que brincaram com a situação. “Seu erro foi não ter oferecido uma gelada primeiro. Fica de aprendizado para a próxima”, comentou um internauta.