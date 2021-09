Com dificuldades na pandemia, Zeca Pagodinho vende casa e cavalos

Sem fazer shows por conta da pandemia da covid-19, Zeca Pagodinho vendeu uma das casas que tinha em Xerém e alguns cavalos que criava em seu sítio, na região da Baixada Fluminense. O sambista cortou gastos por conta das dificuldades do período e por sua próxima apresentação ser só em dezembro, em uma casa de shows de São Paulo. As informações são do jornal Extra.

Zeca continuará com o sítio onde costumava reunir os amigos antes da pandemia. O artista tem passado mais tempo em seu apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No último mês de agosto, o sambista foi internado com covid-19 e se recuperou bem, recebendo alta após cinco dias de internação.