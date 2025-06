Coluna do Estadão:Falta de ministério exclusivo para segurança foi erro de Lula,avaliam aliados

Cresce no PT e até mesmo no próprio governo o diagnóstico de que o presidente Lula errou ao não ter criado um ministério exclusivo para a segurança pública. Desde o início do terceiro mandato, a pasta está acoplada à da Justiça, embora o petista tivesse previsto um ministério separado para a área em seu programa de governo. A um ano e quatro meses das eleições de 2026, pesquisas indicam que a violência ainda é a maior preocupação dos brasileiros. Com a popularidade em queda, Lula tem elevado o tom do discurso, mas, até agora, levantamentos mostram que a sensação de insegurança contribui para a desaprovação do governo. "Nós erramos ao não criar o Ministério da Segurança Pública", disse o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

DIAGNÓSTICO. Na avaliação de Dirceu, o Ministério da Justiça tem muitas atribuições e dividir as funções seria essencial para dar prioridade ao assunto.

ARGUMENTO. Pela Constituição, a segurança pública é da competência dos Estados, mas aliados de Lula consideram que um ministério exclusivo teria sido um trunfo do governo para fazer a disputa política com a direita. A esquerda nunca soube como tratar o tema por não saber conciliá-lo com a defesa dos direitos humanos.

OPOSIÇÃO. Governadores presidenciáveis da direita disputam quem teria a maior bandeira da segurança pública. Ronaldo Caiado (GO) elegeu o tema como sua marca. Tarcísio de Freitas (SP) coleciona declarações incisivas e polêmicas nas operações no Estado. Agora, Ratinho Júnior propaga que o Paraná lidera a redução de mortes violentas no Brasil entre os 5 Estados mais populosos.

HISTÓRICO. Quando o Planalto decidiu apoiar Hugo Motta à presidência da Câmara, a aposta era de encerrar a crise da gestão de Arthur Lira e ter negociação melhor. Um ministro palaciano e um membro da equipe econômica alertaram que o trato com Lira era mais difícil, porém mais claro. Com Hugo, não tinham certeza "porque o tom ameno nem sempre significa que está tudo bem".

CONSTATAÇÃO. Após a derrota na votação do IOF, governistas - antes felizes com Motta - trocaram o adjetivo cordial por "sinuoso" ao se referirem a ele. "Quem diria que sentiríamos falta de Arthur Lira?", brincou um petista.

DEFESA. Integrantes do Centrão rebateram. Para eles, Hugo Motta apenas mandou um recado ao Planalto e ao presidente Lula, bem ao estilo nordestino: "Não confundam gentileza com gente lesa". Pelo dicionário, "pessoa lesa ou tola; aparvalhado, apatetado, imbecil, palerma".

SEM... O líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), que em abril recusou um convite de Lula para ser ministro das Comunicações, contrariou o Planalto e votou para derrubar o decreto que aumentou o IOF. Quando informou que não seria ministro, o deputado disse que contribuiria com o governo na Casa.

...UNIÃO. Apesar de chefiar duas pastas, Turismo e Comunicações, o partido tem ficado cada vez mais distante do Planalto. Todos os 58 deputados da legenda na sessão da Câmara votaram contra a gestão petista.

PRONTO, FALEI!

Julio Lopes Pres. Frente Brasil Competitivo

"O contingenciamento da verba das agências federais é a desestruturação não só dos investimentos, mas do funcionamento da economia formal brasileira."

CLICK

Flávio Dino Ministro do STF

Durante audiência pública no Supremo com autoridades do governo federal, Tribunal de Contas da União, Câmara e Senado sobre emendas parlamentares.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Vera Rosa)