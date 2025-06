VÍDEO: Amado Batista e esposa rebatem rumores de traição nas redes sociais

O cantor Amado Batista usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (27), para se pronunciar sobre rumores de uma suposta traição e fim de seu relacionamento com a esposa, a miss Calita Franciele, de 23 anos. Em tom de desabafo, ele criticou os boatos, que classificou como "mentiras inventadas por fofoqueiros".

"Olá, seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de inventar tanta mentira sobre mim e minha mulher. Está tudo maravilhoso entre a gente, e vocês tentando estragar tudo", declarou o artista em vídeo publicado nesta semana.

Batista reforçou que o casamento segue firme e fez referência a declarações recentes da esposa. “Como ela mesma disse, é um show. Precisa ter interação com o público, brincar com as pessoas. Faço isso há 50 anos. Cada música tem seu texto. Vocês nunca viram meu show e, quando veem uma parte fora de contexto, acham que é notícia.”

O cantor também se disse indignado com a repercussão negativa: "Deveriam pedir desculpas pelas invenções. Tentando destruir um casamento tão maravilhoso. Ainda bem que a gente se ama e não tem motivo nenhum para traição".

Na quinta-feira (26), Calita Franciele já havia se manifestado negando qualquer crise no relacionamento e explicando o contexto da fala do cantor, que durante um show brincou dizendo estar “solteiro”.

“As palavras do Amado fazem parte da introdução das músicas, como ele faz há 50 anos. É uma brincadeira entre nós. Quando ele diz ‘já que eu tô solteiro, quero namorar’, olha pra mim e a gente ri junto. É parte do show”, esclareceu.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)