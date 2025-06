Amado Batista é acusado de traição após rumores de separação com jovem esposa

O cantor Amado Batista, de 73 anos, voltou ao centro dos holofotes nesta quinta-feira (26), após rumores de separação do casamento com a modelo Calita Franciele, de 23 anos. Segundo informações, uma fonte próxima ao casal revelou que a relação teria chegado ao fim após Calita descobrir mensagens comprometedoras entre o marido e uma amiga dela — ainda mais jovem.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a informação foi confirmada por alguém próximo à influenciadora. "Eles estão separados, sim. Pois, ela descobriu uma traição dele. Com uma amiga íntima dos dois", relatou o comunicador ao ler a mensagem recebida nos bastidores do programa.

Apesar das alegações, Calita usou as redes sociais horas antes da exibição da matéria para tranquilizar seus seguidores. Em vídeo, ela negou qualquer crise no relacionamento e prometeu esclarecer os boatos. "Mais tarde, vou fazer um vídeo explicando a questão do meu Instagram e sobre o vídeo do Amado que está circulando, tá bom? Mas não se preocupem, já adianto pra vocês que a gente está bem", declarou.

Amado Batista dá indícios de solteirice durante show

As especulações sobre o fim do relacionamento ganharam ainda mais força após uma fala do próprio Amado Batista durante sua apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE). Em um momento de interação com o público, o cantor refletiu sobre a vida amorosa e insinuou estar solteiro, mesmo usando a aliança de casamento.

“Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo? Dizem que a vida de solteiro é melhor do que a de casado. Não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, comentou, antes de cantar a música Vida de Solteiro.

Assessoria nega separação

Em resposta aos rumores, a assessoria de imprensa de Amado Batista afirmou que o casamento, oficializado há cerca de três meses, segue firme. A equipe explicou que as declarações feitas pelo cantor no palco refletem apenas o conteúdo de suas músicas, e não sua vida pessoal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)