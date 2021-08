Após covid-19, Zeca Pagodinho recebe alta do hospital

Boa notícia! O cantor Zeca Pagodinho recebeu alta hoje do hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde foi internado para tratar um quadro de covid-19. O boletim divulgado hoje afirma: "O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica".

Segundo o site EXTRA, o sambista saiu acompanhado do motorista e foi logo para Xerém, sua terra natal. O artista, que foi vacinado com as duas doses contra a doença, teve sintomas leves e reagiu bem ao tratamento. Tanto é que apareceu cantando para a equipe médica em um dos vídeos divulgados.

''Obrigado por todos que oraram e torceram por mim. Já estou acabando o tratamento'', afirmou o sambista no vídeo, que completou: " O importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido. Em breve estamos aí pelo mundo", afirmou o cantor.