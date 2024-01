Zeca Pagodinho perde contatos do celular e pede ajuda no Instagram

O cantor Zeca Pagodinho utilizou o Instagram na terça-feira (02) para avisar aos seus amigos que perdeu todos os contatos do celular. Em um tom descontraído, ele explicou que o aparelho quebrou e brincou pedindo para ninguém “cobrar dívida”.

“Liga para o Zeca! Quem nunca passou por esse perrengue? O celular quebrou e ele perdeu todos os contatos! Só não vale ligar pra cobrar dívida”, escreveu o artista na publicação.

No vídeo, Zeca pediu para que as pessoas liguem para o número de telefone dele, uma forma que o cantor encontrou de recuperar os contatos da agenda perdida.

.“Meus amigos, perdi o meu telefone, perdi minha agenda e se você puder me ligar, as pessoas com quem eu falo sempre, para eu criar uma nova agenda aqui. Obrigado, tá?”, explicou ele no curto vídeo.

A situação inusitada rendeu muitos comentários e curtidas na publicação. Diversos fãs entraram na brincadeira e pediram o número de zeca para fazer uma possível ligação.

“Manda seu número que eu te ligo Zeca. Essa professora aqui te admira demais e mostra sua música pra todos os alunos”, brincou uma seguidora

“Peça para São Longuinho. ( achando o celular, dê três pulinhos) comigo sempre funciona”, comentou outro usuário.

“Me passa seu número que eu te ligo. Esqueci que ele perdeu a agenda”, reagiu outro internauta.