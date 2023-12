"Diego Maradona" alega ser filho de Zeca Pagodinho e pede DNA do cantor na Justiça

Diego Maradona Teixeira, natural de Sergipe e com 36 anos, alega ser filho do sambista Zeca Pagodinho. Diego busca confirmar a paternidade, e já tomou medidas legais ao entrar com um processo para exigir que o cantor se submeta a um exame de DNA. Segundo informações do portal Leo Dias, o procedimento chegou a ser agendado, mas a equipe de Zeca Pagodinho cancelou devido a um "conflito de agendas".

A história de Diego remonta a 1987, quando sua mãe, supostamente envolvida romanticamente com Zeca Pagodinho, decidiu ter o filho por conta própria. Na época, o sambista já era casado com Mônica Silva, sua atual esposa. A mãe de Diego deixou os cuidados com os padrinhos, que o adotaram quando ele tinha 11 anos.

Somente após insistência e buscas, Diego descobriu a identidade de seu pai biológico. Em 2017, ele procurou a assessoria de Zeca Pagodinho, mas a interação cessou após algumas respostas. Em 2023, Diego retomou suas tentativas, buscando uma solução extrajudicial ao solicitar um teste de DNA.