Com diabetes, Zeca Pagodinho está usando sensor de glicemia no braço

Um detalhe no vídeo que viralizou de Zeca Pagodinho dando um mergulho em sua nova piscina chamou atenção. O sambista de 64 anos está usando um sensor de glicemia no braço. O aparelho é usado para medir os níveis de glicose no corpo. "Tem algo nesse vídeo que só quem tem diabetes vai enxergar", postou uma página no Instagram sobre a doença.

VEJA MAIS

Zeca Pagodinho foi diagnosticado com diabetes tipo 2 e vem cuidando mais da saúde desde então. Com um olhar mais atento, é possível ver o sensor no braço do cantor em algumas outras postagens, como na que fez em outubro, durante sua turnê por Portugal.

Em novembro de 2022, Zeca falou sobre a doença em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod". Na ocasião, ele negou os boatos de que teria parado de beber cerveja por causa da diabetes: "É ruim, hein, eu parar de beber cerveja. Eu só acrescentei o vinho. Por causa da diabetes, eu tenho que maneirar".