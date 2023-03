Dona Neia, mãe de Zeca Pagodinho, morre aos 92 anos

Dona Neia, de 92 anos, mãe do cantor Zeca Pagodinho, morreu nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do artista, a matriarca morreu de forma natural, enquanto dormia, em casa. No dia 20 deste mês, Dona Neia fez aniversário e foi homenageada pelo sambista e seus seguidores, nas redes sociais.

Além de Zeca, Dona Neia também deixa outros quatro filhos, netos e bisnetos, entre eles Domênico e Miguel, que estavam ao lado dela e do cantor, na foto publicada por ele na última segunda-feira.

"Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho!!! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina!", destacou a postagem.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)