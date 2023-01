Internautas notam ‘climão’ em encontro de Zeca Pagodinho com Narcisa; vídeo

Um vídeo postado pela socialite Narcisa está rendendo comentários nas redes sociais. Na postagem, ela mostra o encontro com o cantor Zeca Pagodinho, no restaurante do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e canta alguns sucessos do sambista. Segundo alguns internautas, Zeca parece estar constrangido e até finge atender uma ligação para “fugir” da socialite.

VEJA MAIS

O sambista aproveitava o primeiro dia do ano quando a socialite apareceu dizendo "eu te amo" e, em seguida, começou a cantar os sucessos “Deixa a vida me levar” e “Caviar”, gravados pelo cantor.

Nos comentários do vídeo, alguns seguidores e fãs do artista apontaram um certo desconforto dele diante de Narcisa. “O Zeca ligando para alguém resgatar ele. A ligação falsa é o ápice”, disse um dos internautas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)