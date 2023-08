Zeca Baleiro retorna para Belém com show especial no Theatro da Paz

O cantor e compositor Zeca Baleiro estará em Belém neste domingo, 20, no Theatro da Paz, com o espetáculo “Zeca Baleiro em concerto”. Serão apenas dois músicos no palco, sendo o Zeca e seu guitarrista, Tuco Marcordes. O cantor Allex Ribeiro é o convidado desta edição. Para Zeca Baleiro a melhor palavra que representa com o reencontro com o público paraense é “feliz”. “Sou recebido em solo paraense se fosse minha casa”, alegrou-se o cantor.

O artista fez questão de destacar ainda a presença do músico Allex Ribeiro em sua apresentação. “É um show acústico, eu e Tuco Marcondes, com a participação de um artista paraense, um parceiro recente, o Allex Ribeiro, baita compositor. Fui apresentado a ele pelo Nilson Chaves e fiquei impressionado com sua poesia e sua capacidade melódica. Já temos algumas parcerias que vamos tocar no show”, adiantou.

Zeca contou que adora tocar pelo Brasil afora. “É lindo ver gente que às vezes não tem acesso a teatros e casas de show indo ver nossas apresentações. Acho maravilhoso”, celebrou. O cantor acredita que a arte de escrever música diz muito sobre se expressar. “Sempre achei que o compositor é um cronista, que reporta o seu tempo, seus costumes, seus absurdos e belezas. É o que tento fazer com minha música”, concluiu.

Allex Ribeiro, cantor e compositor paraense, parceiro de Zeca e convidado do show garante que o público vai se emocionar. “Estarei ao lado de uma das minhas mais importantes referências na música. Os ingressos para o show esgotaram e sei que isso representa um desejo do público de ver entrega no palco. Isso que vai acontecer”, garantiu.

Para Allex, Zeca é o artista vivo que mais tem a ver com a sua obra. “Eu canto suas músicas e sou fã há bastante tempo, desde quando ainda tocava nos bares. Hoje somos amigos e isso fez com que eu me tornasse ainda mais fã. No final das contas, nem sei descrever direito o que sinto por estar dividindo o mesmo palco, é a celebração de uma vida inteira”, definiu o cantor paraense.

Allex ressaltou que ele e Zeca são bem parecidos. “Já me comparavam com o Zeca antes de a gente se conhecer. Temos, inclusive uma canção autobiográfica que fala da semelhança de nossos mundos, em breve a gente lança. Zeca e eu bebemos de fontes muito parecidas, tenho muito orgulho disso”, concluiu o artista.

Zeca Baleiro é natural de São Luís do Maranhão. Com sua mistura de ritmos e referências musicais diversas, canções líricas e a verve afiada de humor e ironia, o cantor e compositor já tem mais de 25 anos de trajetória. Entre prêmios como Grammy Latino, APCA e Prêmio da Música Brasileira.

Agende-se

“Zeca Baleiro em concerto”

Data: 20/08

Hora: 21h

Local: Theatro da Paz