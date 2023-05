Zé Neto sobre atrito com Anitta: 'Sou rancoroso'

Durante entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolina FM, Zé Neto, da dupla com Cristiano, comentou sobre uma briga que teve com com Anitta, ao falar sobre sua tatuagem íntima. "Nem ela deve saber que foi por isso, mas tudo começou antes. A gente tinha um show e um cenário nosso, toda nossa estrutura, led, iluminação, tudo nosso. E ela ia dobrar com a gente e perguntou se tinha problema de usar as nossas coisas. A gente disse que não, problema nenhum", começou a explicação.

O artista então continuou, "a equipe técnica dela chegou e pediu para mudar toda montagem, em cima da hora, pro jeito que a Anitta faz o show. Liguei para o meu produtor, que disse que não era para mudar nada. A gente já estava cedendo, emprestando tudo. De birra, ela subiu no palco com tudo apagado, não usou uma lâmpada".

Depois do show, alguém da produção da funkeira teria reclamado com a dupla sobre o barulho do camarim em que os sertanejos estavam. "Bateram na porta, de forma muito mal educada, perguntando sobre o som, porque a Anitta estava no camarim do lado", disse. Zé Neto ainda comentou que Anitta reclamou dos artistas para o motorista deles. "A gente entrou na van e o motorista perguntou se éramos amigos da Anitta. A gente respondeu que sim e ele alertou que ela estava falando muito da gente, que a gente era mal educado, maus profissionais. Aquilo ficou no meu coração, eu sou uma pessoa rancorosa".

Declaração polêmica

Em maio do ano passado, Zé Neto ironizou a Lei Rouanet de incentivo à cultura durante um show em no Mato Grosso e citou uma tatuagem que Anitta tem no ânus. "Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos a equipe que não depende de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente", disparou.

VEJA MAIS