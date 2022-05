Arrependido, Zé Neto comenta ofensas 'para Anitta' e diz não apoiar nenhum tipo de ódio

Mais uma vez, Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, usou um momento do seu show para criticar Anitta. Ssó que dessa vez ele voltou atrás, alegando que nunca quis incentivar discursos de ódio. Há alguns dias, em um show, ele questionou algumas posturas de Anitta, em seguida debochou na web. Nesta quinta-feira, 19, quando a dupla se apresentava em Dourados, no Mato Grosso do Sul, alguns fãs do sertanejo iniciaram um coro onde xingavam a cantora: “Ei, Anitta! Vai tomar no c*!”.

Zé Neto então fez seus comentários em relação a cantora: “Gente, não precisa. Vamos rezar por essas pessoas e que Deus abra a mente delas e que elas entendam”.

“Que venha um dia, que um dia só na vida, colocasse uma botina amarela, entrasse num curral cheio de b*sta […] para separar o gado, tirar um leite”, acrescentou Zé Neto. “Ver que a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. O leite que você compra na caixinha não vem bonitinho da caixinha, alguém tirou”, continuou. Os fãs ovacionaram Zé Neto.

Discurso arrependido

Porém, na manhã deste sábado, 21, ele assumiu outra postura na internet. Com alguns stories gravados no seu perfil no Instagram, ele disse não apoiar algumas condutas e fez juramentos pelos seus filhos.

“Praticamente dobrou o número de engajamento, os comentários contra e a favor, mas eu queria dizer uma coisa, nunca, pela vida dos meus filhos, a nossa intenção foi incitar o ódio, a gente se expressou de uma maneira, porque queríamos mostrar o lado de quem vive no agro, na roça”, iniciou ele.

O cantor continuou: “Jamais quis incitar ódio ao próximo, isso está longe da gente, e eu peço desculpas a quem entendeu errado. Eu queria repreender todo tipo de ódio que está sendo construído por causa de uma expressão errada que eu fiz. Em algumas coisas eu confirmo meu ponto de vista, que realmente é, e algumas coisas não”.

“Acho que a gente é livre para escolher o que quiser, cada um tem o seu ponto de vista, tem gente que está do lado de cá e está vendo como funciona, que vão me apoiar. Cada um tem seu posicionamento e independente disso, a gente está aqui representando música”, seguiu Zé Neto.

“Me desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas, obrigada a quem me apoiou, mas eu não apoio nenhum tipo de ódio”, finalizou ele, pedindo desculpas para a cantora.