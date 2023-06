Zé Felipe fala sobre vida íntima com Virginia Fonseca e internautas comentam

Zé Felipe viraliza na web após dar detalhes de suas intimidades sexuais com Virginia Fonseca. Ele revelou o lugar mais inusitado em que eles já tiveram relações sexuais, mas a declaração não pegou bem. O casal conversava com os seguidores do influenciador Lucas Guedes e assim foram questionados por causa de sua intimidade. "Lugar mais estranho que já tiveram relação?", questionou um internauta através de uma caixinha de perguntas no Instagram de Lucas Guedes. "Escada de emergência…", brincou o influenciador. "Não, acho que foi… Eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez, lembra?", disse Zé Felipe ao olhar para a mulher.

O criador de conteúdo ficou até sem graça e cogitou apagar o vídeo: "Zé Felipe! Apaga, amigo? Ou deixa?". Nas redes sociais, a fala do cantor viralizou e não agradou algumas pessoas. "A expressão 'eu comi', referente a ter relação sexual com mulher, é extremamente nojenta", disparou um internauta. "Quanta humilhação, meu pai", comentou outra. Já um terceiro ressaltou: "Foi sincero. Não pode mentir, é feio".

