'Bandid*': Pabllo Vittar alfineta Zé Felipe após ter música restringida pelo Youtube; vídeo

Pabllo Vittar fez um desabafo nas redes sociais neste sábado (2) por conta da restrição que sua música “Bandida”, lançada em 2020 com Pocah, que teria recebido a orientação do Youtube para colocar um asterisco no lugar da última letra, ficando “Bandid*”. A cantora se mostrou irritada porque Zé Felipe lançou a música “Bandido”, que não precisou ter seu nome mudado na plataforma de vídeos.

VEJA MAIS

"Vocês lembram quando eu lancei 'Bandida' e o YouTube me restringiu, fazendo eu colocar um asterisco no final? Então, Zé Felipe acabou de lançar uma música que se chama 'Bandido', uma música legal. Só que o YouTube não o restringiu. Está escrito lá, 'Bandido' com todas as letras", disse Vittar.

"Só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância, quando as diretrizes do YouTube são iguais para todos... Por que comigo sempre é assim? É só um desabafo mesmo... Às vezes fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé. Mas isso só dá mais força pra gente conseguir fazer os nossos trabalhos. Mas isso me entristece muito, muito mesmo", completou.