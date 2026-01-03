Zaynara canta no primeiro Caldeirão com Mion de 2026 neste sábado (3)

A cantora Zaynara participou do primeiro “Caldeirão com Mion” de 2026, exibido neste sábado (3/1), na TV Globo. A atração marcou a estreia da edição especial “Caldeirão de Verão”, gravada no Rio Grande do Norte, e contou com a presença da artista paraense em um dos momentos musicais do programa.

As gravações do especial aconteceram em novembro de 2025 e integram a proposta itinerante adotada pelo programa desde 2024. Ao longo do mês de janeiro, o “Caldeirão de Verão” apresenta conteúdos gravados em diferentes pontos turísticos e locais de relevância cultural do estado nordestino.

Durante a participação, Zaynara falou sobre memórias de férias e relembrou momentos da juventude. A cantora contou que só conheceu o mar aos 18 anos, em Salinópolis, no Pará.

Nas redes sociais, Zaynara compartilhou um carrossel de fotos e vídeos com registros dos bastidores da gravação, celebrando a participação no programa e a estreia do ano.

Na estreia da temporada especial, também participaram Solange Almeida e Luan Pereira, em conversas intercaladas com apresentações musicais. O economista Gil do Vigor marcou presença em uma experiência de aventura no chamado “aerobunda”, acompanhado do humorista Mução.