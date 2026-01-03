Capa Jornal Amazônia
Zaynara canta no primeiro Caldeirão com Mion de 2026 neste sábado (3)

Cantora paraense se apresentou na estreia do “Caldeirão de Verão”, gravado no Rio Grande do Norte

Hannah Franco
fonte

Paraense Zaynara se apresenta na estreia do Caldeirão de Verão 2026 (Divulgação/TV Globo)

A cantora Zaynara participou do primeiro “Caldeirão com Mion” de 2026, exibido neste sábado (3/1), na TV Globo. A atração marcou a estreia da edição especial “Caldeirão de Verão”, gravada no Rio Grande do Norte, e contou com a presença da artista paraense em um dos momentos musicais do programa.

As gravações do especial aconteceram em novembro de 2025 e integram a proposta itinerante adotada pelo programa desde 2024. Ao longo do mês de janeiro, o “Caldeirão de Verão” apresenta conteúdos gravados em diferentes pontos turísticos e locais de relevância cultural do estado nordestino.

Durante a participação, Zaynara falou sobre memórias de férias e relembrou momentos da juventude. A cantora contou que só conheceu o mar aos 18 anos, em Salinópolis, no Pará.

Nas redes sociais, Zaynara compartilhou um carrossel de fotos e vídeos com registros dos bastidores da gravação, celebrando a participação no programa e a estreia do ano.

Na estreia da temporada especial, também participaram Solange Almeida e Luan Pereira, em conversas intercaladas com apresentações musicais. O economista Gil do Vigor marcou presença em uma experiência de aventura no chamado “aerobunda”, acompanhado do humorista Mução.

Palavras-chave

zaynara

Caldeirão do Mion
Cultura
.
