Yuri Wariss lançou o videoclipe 'Universo Entrance' um convite à realidade virtual e performance

O multiartista paraense Yuri Wariss, 25 anos, lançou no último dia 25 de junho, o videoclipe "Universe Entrance", produzido pela SWAM Studios. O clipe foi gravado em um espaço de eventos, que no período da Belle Époque, sediava uma fábrica de gelo. A música faz parte do álbum visual YES! e foi composta há 10 anos. Esta é segunda música de trabalho do cantor. A primeira foi o single "Dynamite", lançado em 2021, momento que o paraense teve destaque internacional, nos principais veículos norte-americanos especializados em música.

"'Universe Entrance' tem uma história muito peculiar. A compus com 15 anos, e ela é uma das músicas que eu mais gosto do meu repertório pessoal. Por um tempo ela quase ficou fora do meu material de estreia, por não 'comunicar' tão bem com o restante das canções. Então surgiu a ideia de refazer o arranjo e incluir novas mensagens na letra, por fim, a faixa se tornou uma das favoritas do time", relembrou Yuri.

Apesar de ser a segunda música de trabalho, Yuri conta que a faixa é um prólogo para a história contada no álbum YES! e destaca a parceria com o ator e cantor Yuri Avelar, que também se prepara para lançar a primeira música de trabalho. "Ela nos introduz ao conceito do 'Apollo Quest', jogo de realidade virtual que é capaz de remodelar realidades. Nos próximos videos clipes de 'Yes!' o jogo tem uma função bem diferente da exercida aqui. Em 'Universe Entrance' espaço e tempo, eu e Yuri Avelar, competimos para nos tornarmos deuses em nossos universos pessoais e, por fim, nos mesclamos em um só", contou.

Yuri contou que houve uma queda de energia no momento da gravação, por isso, outros ajustes de calendário foram feitos. Para o artista que brinca com o universo fantasioso no clipe, cheio de efeitos especiais, a pós-produção foi importante para a visualidade do trabalho. "Foi necessário rodar boa parte do clipe sem energia elétrica, o que deixou algumas cenas para serem gravadas apenas meses depois. A pós-produção foi um ponto chave do material, para transmitir a estética retrô-futurista, ao todo foram dois meses de trabalho na edição do videoclipe", revelou o artista.

O videoclipe "Universe Entrance", produzido pela SWAM Studios, traz o cantor Yuri Wariss em um universo de realidade virtual (Reprodução / Vinícius Fleury)

Questionado sobre a responsabilidade de conciliar a carreira de produtor cultural em Belém, com a carreira de cantor, Yuri revela que ser co-fundador da SWAM Studios é um desafio agradável, pois alterna entre gerenciar a carreira de outros artistas e a sua própria. Destacou também a parceria com as sócias e diretoras musicais, Lidia Marçal e Giovanna Marçal. "Tem sido uma experiência linda, pois dentro dela formamos um time que oferece suporte técnico, empresarial e artístico para jovens artistas da música e do teatro, o que é muito difícil de encontrar", declarou.

Yuri Avelar partucipa do videoclipe "Universe Entrance", o artista também se prepara para lançar o primeiro trabalho. (Reprodução / Vinícius Fleury)

Sobre a participação de Yuri Avelar no videoclipe, Wariss afirmou que foi um dos motivos que o incentivou a gravar a faixa, pois Avelar também é bailarino e a dança seria o foco dentro da performance deste videoclipe. "O Yuri Avelar é um dos novos artistas pop que está preparando seu lançamento por meio do mesmo selo que eu, a SWAM Studios. Trazê-lo para a faixa foi um dos pontos que reacendeu a chama de 'Universe Entrance'. Pois foi quando decidimos usar a dança e a performance como alicerces principais do single", contou.

"Eu escrevi o tratamento para o clipe alguns dias antes dos ensaios de coreografia iniciarem. Foram dois meses de ensaio com a nossa diretora coreográfica Victória Aben-Athar, enquanto acontecia todo o processo de pré-produção: pesquisa pela locação ideal, escolha dos figurinos, maquiagem e tudo mais que compusesse a visualidade do vídeo", complementou destacando outros elementos.

Yuri relembrou o remix da primeira música de trabalho "Dynamite", em parceria com o rapper coreano Young ill e DJ Fonse, em 2021. Ele conta que no primeiro clipe revela a sua descoberta amorosa, enquanto um homem gay lidando com a sua sexualidade. No novo clipe, essa narrativa continua presente na sua estética. Enquanto artista, ele gostaria de inspirar outros jovens LGBTQIA+. "Acredito que a minha arte não só traz representatividade, mas inspiração para os jovens como eu. Traz uma característica pro meu eu artístico, muito fundamentado no universo LGBTQIA+. Na arte Queer, na arte Drag, no teatro musical, que é uma arte muito LGBTQIA+. Quando a gente vai analisar por dentro", destacou.

"Muitos artistas, pensadores LGBTQIA+ estão presentes no meu trabalho de forma terceirizada. Meu intuito é levar na minha performance, no meu jeito de ser, vestir, do meu jeito de expressar, nas minhas letras essa mensagem adiante. Meu objetivo é que toda vez que um artista LGBTQIA+ me assista, que ele se sinta inspirado a fazer o mesmo, não ter medo de ousar e de colocar o seu verdadeiro 'eu' para fora. É um dos meus principais objetivos com a minha arte, tanto visualmente quanto musicalmente", finalizou.

Serviço

Videoclipe: Universe Entrance

Onde ver: canal no Youtube Yuri Wariss

Onde ouvir: Plataformas digitais de música

Mais informações: @yuriwariss