Carlinhos Brown celebra 10 anos de projeto de animação infantil com clipe 'Jururú tá Feliz'

Para celebrar com as crianças os 10 anos da animação "Paxuá e Paramim", criada pelo cantor Carlinhos Brown, em parceria com Andrea Mota, na próxima terça-feira, 5, o artista lança no canal do Yotube dos personagens infantis o novo clipe "Jururú tá Feliz", no ritmo do samba. Até o vilão protagonista é desconstruído e cai no samba. O clipe apresenta elementos naturais da fauna - os animais - e flora - as plantas - brasileira.

A música mostra como Jujurú, o vilão desta história, fica feliz no ritmo do samba e aprende a cuidar e amar a natureza. Inspirando as crianças, reflete sobre os cuidados com o meio ambiente e a importância da educação ambiental. Ao lado dos personagens Paxuá e Paramim, Braúna - personagem de Brown -, Lim, Mão e Pajeum, o vilão gente fina da floresta colocam samba no pé para exaltar a felicidade.

Braúna, personagem de Brown, em mais uma aventura na Terra dos Encantados (Reprodução / Divulgação)

10 anos de música e histórias educativas

Outra novidade de aniversário do projeto, é que a partir de agosto deste ano, Carlinhos Brown e a cantora Milla Franco estreiam o seu primeiro musical infantil, com composição de ambos. Transportando os personagens das telas, diretamente para os palcos.

Quem está curioso para assistir ao novo clipe, pode aguardar a data e assistir aos vídeos anteriores. A animação é acessível a todas idades e apresenta Paxuá e Paramim, entre outros personagens, de forma lúdica e educativa. Promovendo um resgate da identidade cultural de uma terra originalmente indígena.

Para quem não conhece, os personagens habitam a Floresta dos Encantados. Paxuá é filha da Encantada Iara e através de um anel consegue controlar as águas, se comunicar com os animais marinhos e até mesmo respirar debaixo d’água. Paramim é filho do Senhor dos Ventos e usa o seu cocar mágico para controlar o ar e se comunicar com as aves. Juntos, eles protegem a floresta.

Serviço:

Lançamento Paxuá e Paramim - “Jururú tá feliz”

Dia 05/07, terça-feira

Link: Canal do Youtube Paxuá e Paramim