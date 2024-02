Youtuber Cellbit rebate acusação de agressão sexual feita pela ex-namorada

Raphael Lange, mais conhecido como Cellbit, respondeu publicamente às acusações feitas pela ex-namorada, que afirmou ter sido sexualmente agredida por ele. Na declaração, dada na terça-feira (13), ele faz menção ao relacionamento que os dois mantinham desde 2015 e nega o suposto crime.

Segundo o streamer, a ex-namorada apresentava um padrão de comportamento manipulador ao longo do relacionamento. E ainda nesse período, ele teria descoberto a própria assexualidade, o que teria gerado um abuso emocional por parte da ex-parceira, que teria invalidado seus sentimentos e sua sexualidade.

“Depois que terminei com ela, nunca respondi nenhuma das alegações dela sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor”, afirmou o streamer.

Na nota divulgada pelo influenciador, com mais de dezenove páginas, Cellbit apontou detalhes do relacionamento e declarou que decidiu se posicionar mesmo sabendo que muitos iriam duvidar. “Sempre me mantive em silêncio, sempre aguentei calado. Mas essa semana, ela fez a maior acusação de todas, e não há mais como aguentar”, pontuou.

Cellbit apontou que se sentiu compelido a falar contra a recente alegação de agressão sexual. No mesmo texto, ele enfatizou que está apenas se defendendo e, não, atacando a ex-namorada. E por fim, expressa o desejo por paz nesse momento.